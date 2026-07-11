· Νέα Σαλαμίνα

Στη Νέα Σαλαμίνα ο Βασίλης Λαμπρόπουλος

Η Νέα Σαλαμίνα ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον Βασίλη Λαμπρόπουλο.

Στη Νέα Σαλαμίνα ο Βασίλης Λαμπρόπουλος
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Ο Βασίλης Λαμπρόπουλος θα συνεχίσει την καριέρα του στην Κύπρο, καθώς η Νέα Σαλαμίνα ανακοίνωσε την απόκτηση του έμπειρου Έλληνα κεντρικού αμυντικού.

Ο 36χρονος στόπερ υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο συνεργασίας, το οποίο περιλαμβάνει οψιόν ανανέωσης για ακόμη μία αγωνιστική περίοδο.

Ο Λαμπρόπουλος προέρχεται από μία γεμάτη σεζόν με τη φανέλα του ΟΦΗ, όπου αποτέλεσε βασικό στέλεχος της ομάδας, πριν αποφασίσει να αναζητήσει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του ως ελεύθερος.

Η ανακοίνωση της Νέας Σαλαμίνας:

«Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΝΕΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ, σε συνεργασία με την Επιτροπή Προγραμματισμού, ανακοινώνει τη σύναψη συμφωνίας με τον Ελλαδίτη κεντρικό αμυντικό Βασίλειο Λαμπρόπουλο. Ο Βασίλειος Λαμπρόπουλος αποτελεί ποδοσφαιριστή εγνωσμένης αξίας, με πλούσια εμπειρία και σημαντικές παραστάσεις από το ελληνικό και το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Στην πολυετή καριέρα του αγωνίστηκε, μεταξύ άλλων, στην ΑΕΚ Αθηνών, την Deportivo La Coruña, τη VfL Bochum και, την τελευταία τριετία, στον ΟΦΗ.

Στον ΟΦΗ αποτέλεσε σημείο αναφοράς και ηγετική φυσιογνωμία για την ομάδα, φορώντας το περιβραχιόνιο του αρχηγού και συμβάλλοντας καθοριστικά στην αγωνιστική της πορεία, με κορυφαία στιγμή την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδος 2025-2026.

Οι παραστάσεις του σε Super League (179 συμμετοχές), Bundesliga 1 & 2 (47 συμμετοχές) και La Liga 2 (17 συμμετοχές), όπως και τα τρόπαια που έχει κατακτήσει ( 1 πρωτάθλημα και 3 κύπελλα Ελλάδος καθώς ένα πρωτάθλημα στην Β’ Κατηγορίας της Γερμανίας) είναι ενδεικτικά της εμπειρίας, της ποιότητας και της ποδοσφαιρικής του διαδρομής.

Η συμφωνία είναι διάρκειας ενός (1) έτους, με προοπτική ανανέωσης.

Καλωσορίζουμε τον Βασίλειο στην οικογένεια της ΝΕΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ και του ευχόμαστε υγεία και κάθε επιτυχία με την ερυθρόλευκη φανέλα».

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