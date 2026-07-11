Παναθηναϊκός: Επίσημο! Γύρισε «σπίτι» του ο Μάικ Μπατίστ

Η μεγάλη επιστροφή (ακόμα μια!) είναι γεγονός στον Παναθηναϊκό!

Ο μακροβιότερος ξένος στην ιστορία του συλλόγου, γυρίζει εκεί όπου δοξάστηκε όσο λίγοι, αυτή τη φορά για να αναλαμβάνει τον ρόλο του assistant coach δίπλα στον Ζέλικο Ομπράντοβιτς για τα επόμενα τρία χρόνια.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός

«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ανακοινώνει την επιστροφή του Μάικ Μπατίστ στο «σπίτι» του, ως άμεσος συνεργάτης του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Ο μακροβιότερος ξένος καλαθοσφαιριστης στην ιστορία του Συλλόγου μας γυρίζει εδώ που μεγαλούργησε αναλαμβάνοντας ρόλο assistant coach, καθώς υπέγραψε συμβόλαιο τριετούς διαρκείας.

Ο αγαπημένος Μάικ όλων των φίλων του Παναθηναϊκού, έγραψε χρυσή ιστορία με την πράσινη φανέλα στα δέκα χρόνια (2003-2012 και 2013-2014) που την τίμησε, κατακτώντας 19 τίτλους (3 EuroLeague, 9 Πρωταθλήματα Ελλάδας και 7 Κύπελλα Ελλάδας).

Μετά την απόσυρσή του από την ενεργό δράση το 2014 και για 12 ολόκληρα χρόνια ακολούθησε καριέρα προπονητή στο NBA, ξεκινώντας ως assistant coach στη θυγατρική ομάδα των Cleveland Cavaliers. Στη συνέχεια εργάστηκε ως player development assistant στους Brooklyn Nets, εν συνεχεία στους Charlotte Hornets, Orlando Magic, Washington Wizards και Houston Rockets ως assistant coach, ενώ από το 2023 αποτέλεσε μέλος του προπονητικού επιτελείου των Toronto Raptors».