· Ολυμπιακός

Επίσημο: Ο ΜακΙντάιρ στον Ολυμπιακό

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε την πρώτη της μεταγραφή για την νέα σεζόν, αυτή του Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ. 

Επίσημο: Ο ΜακΙντάιρ στον Ολυμπιακό
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Ολυμπιακός και Κόντι Μίλερ ΜακΙντάιρ είχαν έρθει σε συμφωνία για να πορευτούν μαζί από το φετινό καλοκαίρι και έπειτα, εδώ και αρκετό καιρό αλλά σήμερα ήρθε η ώρα για τις επίσημες ανακοινώσεις.

Ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ είναι και επίσημα παίκτης του Ολυμπιακού με τους Πειραιώτες να ανακοινώνουν την απόκτηση του, για τα επόμενα τρία χρόνια.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Ολυμπιακού:

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Codi Miller-McIntyre. Ο Αμερικανός γκαρντ υπέγραψε με την ομάδα μας συμβόλαιο τριετούς διάρκειας.

Το who is whο

Γεννήθηκε: 01/06/94

Υπηκοότητα: ΗΠΑ-Βουλγαρία

Ύψος: 1.91

Θέση: Γκαρντ

Προηγούμενες ομάδες

Wake Forest (2012–2016)

Leuven Bears (2016–2017)

Parma (2017–2018)

Texas Legends (2018)

Zenit Saint Petersburg (2018–2019)

Cedevita Olimpija (2019–2020)

Partizan (2020–2021)

JL Bourg (2021)

Andorra (2021–2022)

Gaziantep (2022–2023)

Saski Baskonia (2023–2024)

Crvena zvezda (2024–2026)

Οι φετινοί αριθμοί του...

Στην Ευρωλίγκα είχε μέσο όρο 12.6 πόντους, 4.5 ριμπάουντ, 7.4 ασίστ και 1 κλέψιμο. Στην ΑΒΑ League είχε μέσο όρο 10.4 πόντους, 2.6 ριμπάουντ, 5 ασίστ και 0.8 κλεψίματα.

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Διασυλλογικές

Κυπελλούχος Σερβίας (2025, 2026)

Ατομικές

Κορυφαίος πασέρ στην Ευρωλίγκα (2024, 2026)

Πρώτος στις ασίστ στο Ρωσικό Πρωτάθλημα (2018)

Κορυφαίος σκόρερ στο Βελγικό Πρωτάθλημα (2017)

Πρώτος στις ασίστ στο Βελγικό Πρωτάθλημα (2017)

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