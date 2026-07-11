Η πρόβλεψη της BET MAT και του Ανδρέα Ματθαιακάκη για το Αγγλία - Νορβηγία

Η BET MAT κι ο Ανδρέας Ματθαιακάκης βάζουν στο… μικροσκόπιο τους την αναμέτρηση, με στόχο να μας οδηγήσουν και πάλι στο ταμείο.

Η Αγγλία είναι το δίκαιο φαβορί, ωστόσο δεν πρέπει να παραβλέψουμε την ταλαιπωρία που έχει υποστεί, καθώς είναι η ομάδα που έχει διανύσει τα περισσότερα χιλιόμετρα στο Μουντιάλ 2026.

Το παιχνίδι αναμένεται να είναι… προσεκτικό στο ξεκίνημα που αναμένεται να «ανοίξει» μόλις κάποια από τις δύο ομάδες σκοράρει, κάτι που είναι αρκετά πιθανό αν αναλογιστεί κάποιος την παρουσία των Έρλινγκ Χάαλαντ και Χάρι Κέιν.

Η επιλογή αφορά στα σουτ που θα γίνουν στα δύο ημίχρονα της σπουδαίας αναμέτρησης. Καλά κέρδη!

Η πρόταση του Σαββάτου (11/07)

Αγγλία – Νορβηγία

ΠΡΟΤΑΣΗ: Combo Under 13.5 σουτ στο πρώτο ημίχρονο + Over 10.5 σουτ στο δεύτερο ημίχρονο

ΑΠΟΔΟΣΗ: 1.75