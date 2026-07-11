Ο Ιγκνάσιο Μπούσε ξανά στον δρόμο του Τσιτσιπά

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ξεκινά τις υποχρεώσεις του στο 250άρι τουρνουά της Ελβετίας αντιμετωπίζοντας τον Ιγκνάσιο Μπούσε, με τον Έλληνα πρωταθλητή να ψάχνει τη ρεβάνς για την πρόσφατη ήττα του από τον Περουβιανό στη Μαγιόρκα.

Η κλήρωση του Σαββάτου (11/7) έφερε ξανά κοντά τους δύο τενίστες, αυτή τη φορά για τον πρώτο γύρο του κυρίως ταμπλό στο Gstaad Open. Η προηγούμενη αναμέτρησή τους στο γρασίδι της Ισπανίας είναι ακόμα νωπή, με τον 22χρονο Περουβιανό να επικρατεί τότε με 2-0 σετ.

Τώρα, η μάχη μεταφέρεται στη χωμάτινη επιφάνεια, όπου ο Τσιτσιπάς νιώθει σαφώς πιο άνετα, με το παιχνίδι τους να αναμένεται να διεξαχθεί την Κυριακή (12/7).

Όποιος πάρει την πρόκριση για τους «16» θα αντιμετωπίσει είτε τον γηπεδούχο Ζερόμ Κιμ (Νο196) είτε κάποιον αθλητή από τα προκριματικά. Σύμφωνα με τη διασταύρωση, ο δρόμος του Έλληνα τενίστα μπορεί να τον φέρει απέναντι στον Αρτούρ Ριντερκνές στα προημιτελικά, ενώ στα ημιτελικά ελλοχεύει ο επικεφαλής του ταμπλό και κάτοχος του τίτλου, Αλεξάντερ Μπούμπλικ.