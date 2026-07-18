· Βραζιλία

Η φανέλα του Πελέ από τον τελικό του Μουντιάλ 1958 πουλήθηκε για 4,9 εκατ. δολάρια!

Αποτελεί πλέον τη δεύτερη ακριβότερη ποδοσφαιρική φανέλα που έχει πωληθεί παγκοσμίως, σύμφωνα με τον οίκο δημοπρασιών.

Η φανέλα του Πελέ από τον τελικό του Μουντιάλ 1958 πουλήθηκε για 4,9 εκατ. δολάρια!
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Η φανέλα που φορούσε ο Πελέ στον πρώτο τελικό Παγκοσμίου Κυπέλλου που κατέκτησε η Βραζιλία, το 1958, πουλήθηκε τη Πέμπτη 16 Ιουλίου σε δημοπρασία στη Νέα Υόρκη έναντι 4,9 εκατομμυρίων δολαρίων, όπως ανακοίνωσε ο οίκος Sotheby's.

Σε ηλικία μόλις 17 ετών τότε, ο ποδοσφαιριστής που έμελλε να αποκαλείται «Βασιλιάς» είχε σημειώσει δύο από τα πέντε γκολ της «Σελεσάο» απέναντι στη Σουηδία, τη διοργανώτρια χώρα του τουρνουά (5-2), λίγες ημέρες μετά τη νίκη στον ημιτελικό επί της Γαλλίας με το ίδιο σκορ.

Η φανέλα που φορούσε ο Πελέ στον τελικό του 1958 είχε δοθεί από τον ίδιο στον συμπαίκτη και φίλο του Ντίντα.

Παρέμεινε για δεκαετίες στην οικογένεια του τελευταίου, προτού καταλήξει σε μουσείο και στη συνέχεια βγει για πρώτη φορά σε δημοπρασία το 2004, έναντι ποσού που δεν έγινε γνωστό.

Η φανέλα πουλήθηκε έπειτα από δέκα προσφορές από πέντε πλειοδότες σε αγοραστή που δεν ταυτοποιήθηκε και αποτελεί πλέον τη δεύτερη ακριβότερη ποδοσφαιρική φανέλα που έχει πωληθεί παγκοσμίως, σύμφωνα με τον οίκο δημοπρασιών.

Το ρεκόρ των 9,3 εκατομμυρίων δολαρίων εξακολουθεί να κατέχει η φανέλα που φορούσε ο Ντιέγκο Μαραντόνα στις 22 Ιουνίου 1986 στην Πόλη του Μεξικού, στον θρυλικό προημιτελικό απέναντι στην Αγγλία.

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