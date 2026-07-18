Παναθηναϊκός: «Κλείδωσε» η μεταγραφή Φαν Ντρόγκελεν – Έστειλε υπογεγραμμένη συμφωνία η Σαμσούνσπορ

Η προφορική συμφωνία ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Σαμσούνσπορ για τη μεταγραφή του Ρικ Φαν Ντρόγκελεν, αποτυπώθηκε στο χαρτί! Οι Τούρκοι μετά τα μεσάνυχτα του Σαββάτου (18/7) έστειλαν υπογεγραμμένα τα απαραίτητα έγγραφα, για την παραχώρηση του ποδοσφαιριστή στο «τριφύλλι».

Έτσι, απομένει το τυπικό σκέλος για την ολοκλήρωση και ανακοίνωση της σημαντικής προσθήκης στο ρόστερ των «πράσινων». Ο 27χρονος θα αφιχθεί άμεσα στην Αθήνα, για να περάσει τις καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό.

Με τον τρόπο αυτό ολοκληρώνεται ιδανική η ενίσχυση στο κέντρο της άμυνας και μάλιστα δύο μέρες μετά το σοβαρό τραυματισμό του Ίνγκασον, ο οποίος χάνει όλη τη σεζόν.

Ο Φαν Ντρόγκελεν ήταν απ’ την αρχή η πρώτη επιλογή των «πράσινων» και του Τζέικομπ Νίστρουπ. Είναι εξαιρετικός με την μπάλα στα πόδια, αριστεροπόδαρος, αλλά ταυτόχρονα έχει δύναμη και ύψος, με αξιοπιστία στα μαρκαρίσματα. Έτσι μπορεί να συνθέτει εξαιρετικό ολλανδικό δίδυμο με τον Ντε Φράι.

Ο Φαν Ντρόγκελεν θα είναι και η προσθήκη που θα κάνει ο Παναθηναϊκός στην ευρωπαϊκή του λίστα, όπως έχει το σχετικό δικαίωμα (2 αλλαγές/προσθήκες μέχρι 24 ώρες πριν το πρώτο ματς με την Πάκσι).

Το συνολικό κόστος της μεταγραφής έφτασε αρκετά ψηλά, καθώς οι «πράσινοι» θα πληρώσουν περίπου 5.500.000 ευρώ στους Τούρκους.