Ατανασίεβιτς: «Από τον Ολυμπιακό δεν με άφηναν να συναντήσω τον Ομπράντοβιτς σε αγώνα»

Ο Αλεξάνταρ Ατανασίεβιτς, ο οποίος αποχώρησε από το τμήμα βόλεϊ του Ολυμπιακού μετά το τέλος της σεζόν και θα αγωνίζεται πλέον στον Πανιώνιο, μίλησε στο podcast «Priča za medalju» και αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στον θαυμασμό που τρέφει για τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Μάλιστα, αποκάλυψε την... περιπέτεια που πέρασε για να τον συναντήσει από κοντά, μιας και όπως υποστήριξε από τον Ολυμπιακό του απαγόρευσαν αρχικά να πάει να τον δει σε αγώνα, παρότι τους παρακάλεσε.

Τελικά, τα κατάφερε σε μια προπόνηση, με την... προϋπόθεση πως δεν θα τον έβλεπε κανείς.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Αλεξάνταρ Ατανασίεβιτς:

«Μου αρέσει ο τρόπος με τον οποίο δουλεύει. Με εντυπωσιάζει το πώς κάποιος μπορεί να παραμένει στην κορυφή για τόσα χρόνια και το πώς είναι δυνατόν να έχει κατακτήσει εννέα φορές την EuroLeague. Είχα μεγάλη επιθυμία να τον γνωρίσω.

Οι άνθρωποι του τμήματος μάρκετινγκ της Παρτιζάν με βοήθησαν σε αυτό και ρώτησα τους ανθρώπους του Ολυμπιακού αν μπορούσα να πάω σε έναν αγώνα για να γνωρίσω τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Μου είπαν “δεν γίνεται”. Τους παρακάλεσα, αλλά τίποτα. Στη συνέχεια ρώτησα αν μπορούσα να πάω σε μια προπόνηση. Μου είπαν ότι μπορούσα να βρεθώ στην προπόνηση την παραμονή του αγώνα, αλλά χωρίς να με δει κανείς.

Πήγα εκεί και πραγματικά αυτά τα δέκα λεπτά συζήτησης με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς ήταν εξαιρετικά ενδιαφέροντα. Είναι πάντα όμορφο να ακούς κορυφαίους προπονητές και σπουδαίους αθλητές να μοιράζονται συμβουλές μαζί σου».