Ο Βαλαντσιούνας άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο επιστροφής στην Ευρώπη!

Ο Λιθουανός σέντερ των Ντένβερ Νάγκετς, με πολυετή παρουσία στο ΝΒΑ, μίλησε σε ΜΜΕ της πατρίδας του.

Στη συνέντευξη που παραχώρησε σημείωσε ότι η όποια απόφαση για πιθανή επιστροφή στη Γηραιά Ήπειρο εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ομάδα του, ενώ δεν έκρυψε πως η Ευρώπη του έχει λείψει μετά από 14 χρόνια στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου.

Αναφερόμενος στη συνολική προσέγγιση της καριέρας του, τόνισε ότι κάθε αθλητής έχει διαφορετικούς στόχους και διαφορετικό τρόπο σκέψης, επισημαίνοντας πως στη ζωή δεν παίζει ρόλο μόνο το μπάσκετ, αλλά και η οικογένεια, καθώς και το περιβάλλον στο οποίο επιλέγει κανείς να ζει και να μεγαλώνει τα παιδιά του.

Παράλληλα, υπογράμμισε πως όσοι κυνηγούν το όνειρο της παραμονής στο ΝΒΑ για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο διάστημα αξίζουν τον σεβασμό, καθώς πρόκειται για μια προσωπική επιλογή που αντανακλά τις φιλοδοξίες του κάθε παίκτη.

Ο ίδιος σημείωσε επίσης ότι δεν επηρεάζεται από τη φημολογία γύρω από το όνομά του, τονίζοντας πως έχει πλήρη επίγνωση της κατάστασης και γνωρίζει με ποιους συζητά και ποια δεδομένα υπάρχουν σχετικά με το μέλλον του.

Όσον αφορά τους προσωπικούς του στόχους, ο Βαλαντσιούνας ξεκαθάρισε πως βασική του επιθυμία είναι οι νίκες και οι διακρίσεις, δηλώνοντας ότι θέλει να βρίσκεται σε ομάδες που πρωταγωνιστούν και να απολαμβάνει το παιχνίδι, ανεξαρτήτως διοργάνωσης.

Ο Γιόνας Βαλαντσιούνας τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι: «Κάθε παίκτης είναι διαφορετικός, έχει τους δικούς του στόχους και βλέπει τη ζωή με διαφορετικό τρόπο. Δεν είναι μόνο το μπάσκετ. Υπάρχει η οικογένεια, το μέρος όπου θέλεις να ζήσεις και να μεγαλώσεις τα παιδιά σου. Όλα εξαρτώνται από την κάθε περίπτωση. Αν το όνειρο κάποιου είναι να παραμείνει στο NBA όσο περισσότερο γίνεται, τότε είναι αξιέπαινο να κυνηγά αυτόν τον στόχο».

Στη συνέχεια, επεσήμανε: «Δεν είμαι πλέον 20 χρονών. Καταλαβαίνω πολύ καλά τι συμβαίνει γύρω μου. Είτε γίνεται θόρυβος είτε όχι, δεν με επηρεάζει. Ξέρω τι κάνω, με ποιους μιλάω και ποιες ομάδες εμπλέκονται. Είναι ευχάριστο όταν ακούς θετικά σχόλια, αλλά όταν κάποιοι προσπαθούν να δημιουργήσουν ντόρο ή να προσβάλουν, δεν δίνω σημασία».

Τέλος, υπογράμμισε ότι: «Θέλω να κερδίζω. Θέλω να βρίσκομαι στο βάθρο, να απολαμβάνω το μπάσκετ και να οδηγώ την ομάδα μου σε επιτυχίες. Δεν ξεχωρίζω πρωταθλήματα ή διοργανώσεις. Για μένα κάθε διοργάνωση και κάθε αγώνας είναι σημαντικός».