ΑΕΚ: Η «κιτρινόμαυρη» οικογένεια αποχαιρετά τον Μάριο Οικονόμου – «Δεν υπάρχουν λόγια…»

Βαρύ πένθος έχει σκορπίσει στο ελληνικό ποδόσφαιρο η είδηση του θανάτου του Μάριου Οικονόμου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή λίγες ημέρες μετά το σοβαρό τροχαίο ατύχημα στο οποίο ενεπλάκη στα Ιωάννινα ενώ οδηγούσε τη μοτοσικλέτα του.

Η Ερασιτεχνική ΑΕΚ σε ανάρτηση της στα social media, έγραψε: «Δεν υπάρχουν λόγια…», ενώ η «κιτρινόμαυρη» ΚΑΕ, από την πλευρά της ανέφερε: «Τραγωδία… Η ψυχή του ας βρει γαλήνη στο φως. Καλό Ταξίδι, Μάριε».