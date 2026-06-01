Μάριος Οικονόμου: Η καριέρα του Έλληνα αμυντικού που «έσβησε» σε ηλικία 33 ετών

Σε πένθος βυθίστηκε το ελληνικό ποδόσφαιρο και γενικότερα ο ελληνικός αθλητισμός στο άκουσμα του θανάτου του Μάριου Οικονόμου σε ηλικία 33 ετών.

Ο πρώην κεντρικός αμυντικός της ΑΕΚ είχε εμπλακεί σε τροχαίο με τη μηχανή του στα Ιωάννινα στις 23/5 και έκτοτε νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών η κατάσταση αποδείχθηκε μη αναστρέψιμη καθώς είχε υποστεί ισχαιμική βλάβη στον εγκέφαλο.

Ποιoς ήταν ο Μάριος Οικονόμου - Η πλούσια καριέρα του

Με αφετηρία τον ΠΑΣ Γιάννινα, ο θηριώδης Έλληνας αμυντικός διέγραψε μια σπουδαία πορεία στα γήπεδα της Ιταλίας, της Δανίας και της Ελλάδας, φορώντας το εθνόσημο και αφήνοντας το στίγμα του στην ΑΕΚ.

Ο Μάριος Οικονόμου γεννήθηκε στις 6 Οκτωβρίου του 1992 στα Ιωάννινα και με ύψος 1.89μ. καθιερώθηκε ως ένας από τους πιο αξιόπιστους κεντρικούς αμυντικούς. Τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα τα έκανε στα τμήματα υποδομής του ΠΑΣ Γιάννινα, με τον οποίο πραγματοποίησε και το επαγγελματικό του ντεμπούτο. Οι εμφανίσεις του του άνοιξαν γρήγορα τον δρόμο για το εξωτερικό και συγκεκριμένα για την Ιταλία. Εκεί, φόρεσε κατά σειρά τις φανέλες των Κάλιαρι, ΣΠΑΛ και Μπάρι, με αποκορύφωμα τη θητεία του στην Μπολόνια, όπου κατέγραψε 71 συμμετοχές.

Το καλοκαίρι του 2018 πήρε την απόφαση να επιστρέψει στην Ελλάδα για λογαριασμό της ΑΕΚ, παραχωρούμενος αρχικά ως δανεικός από την Μπολόνια. Με την Ένωση έζησε μεγάλες στιγμές, αγωνιζόμενος μεταξύ άλλων στους ομίλους του Champions League. Συνολικά με τα κιτρινόμαυρα μέτρησε 64 εμφανίσεις σε όλες τις εγχώριες και ευρωπαϊκές διοργανώσεις (εκ των οποίων οι 46 στο πρωτάθλημα), σημειώνοντας 4 γκολ και 1 ασίστ.

Η κοινή τους πορεία ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2020, όταν η ΑΕΚ τον παραχώρησε με κανονική μεταγραφή στην Κοπεγχάγη. Μετά τη Δανία, ακολούθησε ένα πέρασμα από τη Σαμπντόρια, προτού επαναπατριστεί οριστικά για λογαριασμό του Παναιτωλικού, όπου και αποφάσισε να κρεμάσει τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια.

Παράλληλα με την συλλογική του καριέρα, ο 33χρονος αμυντικός υπήρξε και διεθνής. Πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με την Εθνική Ελλάδας στις 24 Μαρτίου 2016, καταγράφοντας συνολικά 6 συμμετοχές με το εθνόσημο στο στήθος.