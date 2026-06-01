Πανελλήνια θλίψη - Πέθανε ο Μάριος Οικονόμου

Βαρύ πένθος έχει σκορπίσει στο ελληνικό ποδόσφαιρο η είδηση του θανάτου του Μάριου Οικονόμου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή λίγες ημέρες μετά το σοβαρό τροχαίο ατύχημα στο οποίο ενεπλάκη στα Ιωάννινα ενώ οδηγούσε τη μοτοσικλέτα του.

Ο 33χρονος πρώην ποδοσφαιριστής νοσηλευόταν σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων. Οι γιατροί έδωσαν μάχη για να τον κρατήσουν στη ζωή, ωστόσο δεν κατάφερε να ξεπεράσει τα βαρύτατα τραύματα που είχε υποστεί.

Η απώλειά του προκαλεί βαθιά θλίψη στον χώρο του αθλητισμού, καθώς ο Μάριος Οικονόμου είχε αγωνιστεί με τις φανέλες της ΑΕΚ, του ΠΑΣ Γιάννινα και του Παναιτωλικού, αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα στο ελληνικό ποδόσφαιρο και κερδίζοντας την εκτίμηση συμπαικτών, φιλάθλων και συνεργατών.

Το δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου 23 Μαΐου 2026 στη Λεωφόρο Στρατηγού Μακρυγιάννη στα Ιωάννινα, όταν, κάτω από συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση, συγκρούστηκαν ένα επιβατικό αυτοκίνητο και η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο άτυχος ποδοσφαιριστής.

Η ανακοίνωση του Ερασιτέχνη ΠΑΣ: «Σήμερα η οικογένεια του ΠΑΣ Γιάννινα πενθεί. Ο Μάριος Οικονόμου , ένα παιδί που κέρδισε την αγάπη και τον σεβασμό όλων μας, έφυγε πρόωρα από κοντά μας. Περάσαμε μαζί στιγμές χαράς, προσπάθειας αγώνα. Πάντα με χαμόγελο, πάντα με καλοσύνη».