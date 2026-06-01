Τέλος εποχής: Κρεμάει τα παπούτσια του ο Τζέιμς Μίλνερ

Τέλος σε μια τεράστια καριέρα έβαλε ο Τζέιμς Μίλνερ, με τον 40χρονο να ανακοινώνει την απόσυρσή του από την ενεργό δράση.

Ο Μίλνερ έπαιξε για έξι ομάδες στην κορυφαία κατηγορία της Αγγλίας και έσπασε το ρεκόρ για τις περισσότερες εμφανίσεις στην Premier League τον περασμένο Φεβρουάριο.

Ξεκίνησε την καριέρα του με τη Λιντς στα 16 του τον Νοέμβριο του 2002 και εκείνη την εποχή ήταν ο δεύτερος νεότερος παίκτης που αγωνίστηκε στην Premier League. Τον επόμενο μήνα έγινε ο νεότερος παίκτης που σκόραρε στην Premier League και τώρα είναι τρίτος σε αυτή τη λίστα, πίσω από τους Μαξ Ντάουμαν και Τζέιμς Βον, όπως αναφέρει το BBC.

Κέρδισε τρεις τίτλους Premier league - δύο με τη Μάντσεστερ Σίτι και έναν με τη Λίβερπουλ - ενώ βοήθησε επίσης τους «κόκκινους» να κατακτήσουν το Champions League το 2019.

Ο Μίλνερ έκανε το ντεμπούτο του με την Αγγλία, όταν έπαιζε με την Άστον Βίλα το 2009 και ολοκλήρωσε τη διεθνή του καριέρα με 61 συμμετοχές.

«Ήμουν αρκετά τυχερός που έζησα μερικές αξέχαστες στιγμές, από την μάχη για την επιβίωση μέχρι την κατάκτηση τροπαίων, το παιχνίδι στην Ευρώπη και την εκπροσώπηση της χώρας μου σε δύο Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα και δύο Παγκόσμια Κύπελλα», ανέφερε ο Μίλνερ, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Αλλά πάνω απ' όλα, είναι οι άνθρωποι και οι φιλίες που έχω κάνει σε όλο το παιχνίδι που θα θυμάμαι για πάντα. Από το ντεμπούτο μου με τη Λιντς Γιουνάιτεντ, την οποία υποστήριζα μεγαλώνοντας, σε ηλικία 16 ετών και μέχρι το να γίνω ο νεότερος σκόρερ της Premier League, δεν θα μπορούσα ποτέ να ονειρευτώ το ταξίδι που έχω διανύσει, μέχρι το να μην μπορώ να σηκώσω το πόδι μου πέρυσι και στη συνέχεια να επιστρέψω για να συμμετάσχω στην πρόκριση της Μπράιτον στην Ευρώπη για δεύτερη φορά στην ιστορία της σε ηλικία 40 ετών», πρόσθεσε.

Αγωνίστηκε στη Νιούκαστλ από το 2004 έως το 2008, αφού πέρασε ένα διαστημα ως δανεικός από τη Λιντς στη Σουίντον το 2003. Στη συνέχεια, εντάχθηκε στην Άστον Βίλα το 2008 και στη Μάντσεστερ Σίτι το 2010, βοηθώντας τη να κατακτήσουν τους δύο πρώτους τίτλους της Premier League το 2012 και το 2014. Ο Μίλνερ έφυγε για τη Λίβερπουλ το 2015 και πέρασε οκτώ σεζόν στο «Άνφιλντ», σκοράροντας 26 γκολ σε 332 εμφανίσεις. Το 2020, βοήθησε τους «κόκκινους» να κερδίσουν τον πρώτο τίτλο πρωταθλήματος από το 1990, ενώ σήκωσε το Κύπελλο Αγγλίας και το Λιγκ Καπ τόσο με τη Λίβερπουλ όσο και με τη Μάντσεστερ Σίτι.

«Φεύγω από το παιχνίδι με τεράστια υπερηφάνεια, ευγνωμοσύνη και αναμνήσεις που θα μείνουν μαζί μου για το υπόλοιπο της ζωής μου», είπε ο Μίλνερ. «Το ποδόσφαιρο μου έχει δώσει πολύ περισσότερα από όσα θα μπορούσα ποτέ να φανταστώ και θα είμαι πάντα ευγνώμων για τις ευκαιρίες που μου έδωσε. Ευχαριστώ όλους όσους συμμετείχαν σε αυτό το ταξίδι.»

Ο Μίλνερ έχασε το μεγαλύτερο μέρος της σεζόν 2024-25 λόγω τραυματισμού, αλλά έπαιξε 22 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις τη σεζόν 2025-26, πραγματοποιώντας την 658η και τελευταία εμφάνισή του στην Premier League κατά τη διάρκεια του τελευταίου αγώνα της Μπράιτον για τη σεζόν.