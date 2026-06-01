MVP της ACB ο Μάριο Χεζόνια

MVP της ACB για τη σεζόν 2025-26 αναδείχθηκε ο Μάριο Χεζόνια, με τον Κροάτη φόργουορντ να συγκεντρώνει τους περισσότερους ψήφους στο voting μεταξύ δημοσιογράφων, παικτών και προπονητών.

Συγκεκριμένα με 103.5 πόντους ο «Σούπερ Μάριο» άφησε στη δεύτερη θέση τον Ζαν Μοντέρο της Βαλένθια με 74.5 βαθμούς, ενώ τρίτος στην ψηφοφορία ήρθε ο Ντέιβιντ ΝτεΤζούλιους της Μούρθια με 73.3.

Τη φετινή σεζόν σε 28 παιχνίδια στο ισπανικό πρωτάθλημα ο Χεζόνια είχε κατά μέσο όρο 17.5 πόντους, 1.9 ασίστ και 4.9 ριμπάουντ, σουτάροντας με 36% στο τρίποντο σε 23:32.