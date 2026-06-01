Ανανέωσε με τη Μπρέντφορντ ο Ματίας Γένσεν που... «έπαιξε» για τον Παναθηναϊκό

Νέα δεδομένα στην υπόθεση του Ματίας Γένσεν, καθώς ο Δανός μέσος δεν κυκλοφορεί πλέον ελεύθερος στην αγορά μετά την επίσημη απόφαση της Μπρέντφορντ να ανανεώσει αυτόματα τη συνεργασία τους.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο Παναθηναϊκός παρακολουθούσε στενά την περίπτωσή του, με την απόφαση της αγγλική ομάδα να αλλάζει τα δεδομένα γύρω από την υπόθεση.

Η Μπρέντφορντ έκανε γνωστό πως ενεργοποίησε τις ειδικές οψιόν που υπήρχαν στα συμβόλαια των Ματίας Γένσεν, Τζος Ντασίλβα και Ρίκο Χένρι, κάτι που σημαίνει πως αν οι «πράσινοι» επιθυμούν ακόμα να φέρουν τον Δανό διεθνή στην Αθήνα, θα πρέπει να διαπραγματευτούν πλέον με την ίδια την ομάδα του.

Ο Γένσεν αποτελεί βασικό πυλώνα της Μπρέντφορντ από το 2019, έχοντας καταγράψει συνολικά πάνω από 270 εμφανίσεις με απολογισμό 17 γκολ και 32 ασίστ.