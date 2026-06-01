Μάριος Οικονόμου: Πένθος για Παναιτωλικό - «Άφησε αποτύπωμα με το ήθος και την ποιότητά του»

Βαρύ πένθος επικρατεί στην οικογένεια του Παναιτωλικού μετά την είδηση του θανάτου του Μάριου Οικονόμου, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή λίγες ημέρες μετά το σοβαρό τροχαίο ατύχημα που είχε στα Ιωάννινα.

Ο πρώην διεθνής αμυντικός έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 33 ετών, περίπου δύο χρόνια μετά την ολοκλήρωση της ποδοσφαιρικής του καριέρας, με τελευταίο σταθμό τον Παναιτωλικό, τη φανέλα του οποίου φόρεσε στην τελευταία περίοδο της διαδρομής του στα γήπεδα.

Ο θάνατός του σκόρπισε θλίψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο, με την ΠΑΕ Παναιτωλικός και τον Ερασιτέχνη Τίτορμο να εκδίδουν ανακοινώσεις για να αποχαιρετήσουν τον πρώην ποδοσφαιριστή τους.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ:

«Η οικογένεια του Παναιτωλικού εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη της για την αδόκητη απώλεια του Μάριου Οικονόμου. Ενός ποδοσφαιριστή με σπουδαία καριέρα στη χώρα μας και στην Ευρώπη, η οποία ολοκληρώθηκε πριν δύο σεζόν στην ομάδα μας. Ενός νέου ανθρώπου, που άφησε το δικό του αποτύπωμα με το ήθος και την ποιότητά του.

Η προσφορά και η παρουσία του θα παραμείνουν ανεξίτηλες στη μνήμη όλων όσοι τον γνώρισαν και συνεργάστηκαν μαζί του. Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του».

Η ανακοίνωση του Ερασιτέχνη:

«Μάριε, καλό σου ταξίδι…

Ο Παναιτωλικός Γυμναστικός Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος αποχαιρετά με βαθιά οδύνη τον Μάριο Οικονόμου.

Ένας ποδοσφαιριστής με σπουδαία πορεία στην Ελλάδα και την Ευρώπη, που τίμησε τα χρώματα του Παναιτωλικού, ένας άνθρωπος με αδαμάντινο χαρακτήρα, τόσο νέος, δυστυχώς δεν είναι πλέον στη ζωή.

Κουράγιο στην οικογένειά του σε αυτές τις δύσκολες στιγμές και τα ειλικρινή συλλυπητήρια εκ μέρους του Ερασιτέχνη Παναιτωλικού.

Καλό ταξίδι, Μάριε».