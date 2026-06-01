Επιμένουν στην Ισπανία για Κρίστενσεν και Παναθηναϊκό - «Υπέρμαχος της μεταγραφής ο Νίστρουπ»

Ρεπορτάζ της καταναλικής «Sport» κάνει λόγο για πρόταση ανανέωσης από την Μπαρτσελόνα, αλλά και για σοβαρό ενδιάφερον από τον Παναθηναϊκό.   

Το όνομα του Αντρέας Κρίστενσεν έχει έρθει στο προσκήνιο για τον Παναθηναϊκό τις τελευταίες ημέρες.

Ο Δανός κεντρικός αμυντικός, που έχασε το δεύτερο μισό της σεζόν με τραυματισμό στο γόνατο, μένει ελεύθερος από την Μπαρτσελόνα στο τέλος της σεζόν.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της καταλανικής «Sport», ο Κρίστενσεν έχει δεχθεί πρόταση ανανέσωσης, αλλά με μειωμένες απολαβές και διάρκεια ενός έτους, με οψιόν για ακόμη μία σεζόν.

Μάλιστα, το ρεπορτάζ κάνει εκτενή αναφορά και στο ενδιαφέρον που έχει εκφράσει ο Παναθηναϊκός, επικαλούμενο ελληνικές πηγές, τονίζοντας πως αυτή η μεταγραφή αποτελεί επιθυμία του νέου προπονητή, Γιάκομπ Νίστρουπ.

Συγκεκριμένα η «Sport» αναφέρει:

«Ο Γιάκομπ Νίστρουπ θα αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ελληνικής ομάδας την επόμενη χρονιά μετά την απόλυση του Ράφα Μπενίτεθ. Ο πρώην τεχνικός της Κοπεγχάγης υπέγραψε στους πράσινους στα τέλη Μαΐου και γνωρίζει πολύ καλά τον συμπατριώτη του. Μάλιστα, από την ελληνική χώρα εξηγούν ότι ο Νίστρουπ είναι ο κύριος υποστηρικτής της άφιξης του Κρίστενσεν και, επιπλέον, το μεγάλο ατού για να τον πείσουν.

Ο Παναθηναϊκός γνωρίζει ότι θα είναι μια δύσκολη μεταγραφή παρά το ότι θα μείνει ελεύθερος αν δεν δεχτεί την πρόταση ανανέωσης της Μπάρτσα. Οι προσφορές από Αγγλία και Ιταλία είναι αρκετά δελεαστικές για να παραμείνει στην ελίτ, αν και στην Ελλάδα έχουν την οικονομική δυνατότητα να προσπαθήσουν να πείσουν τον κεντρικό αμυντικό. Σε ηλικία 30 ετών ο Δανός πρέπει να ζυγίσει προσεκτικά τι είναι καλύτερο για αυτόν».

