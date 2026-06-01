Επίσημο: Στη Ρεάλ Μαδρίτης ο Μαντί Σισοκό

Την απόκτηση του Μαντί Σισοκό ανακοίνωσε η Ρεάλ Μαδρίτης, ενισχύοντας τη θέση «5» ενόψει και των playoffs της ACB.

Ενίσχυση στη φρόντλαιν για τη Ρεάλ Μαδρίτης, με τη «Βασίλισσα» να ανακοινώνει την απόκτηση του Μαντί Σισοκό ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας ενός μήνα, μέχρι και τη λήξη του ισπανικού πρωταθλήματος.

Οι «Μερένγχες» αναγκάστηκαν να βγουν στην αγορά για ψηλό μετά τους απανωτούς τραυματισμούς των τελευταίων εβδομάδων. Η αρχή του κακού έγινε με τους Γουόλτερ Ταβάρες και Άλεξ Λεν ενώ ακολούθησε και ο σοβαρός τραυματισμός του Ουσμάν Γκαρούμπα στο Final Four.

Ο Σισοκό πραγματοποίησε εξαιρετική σεζόν με την Τριέστη, μετρώντας 13 πόντους και 8,7 ριμπάουντ ανά αγώνα στο Basketball Champions League, ενώ στο ιταλικό πρωτάθλημα είχε σταθερή παρουσία με 10,4 πόντους και 7 ριμπάουντ κατά μέσο όρο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η Ρεάλ Μαδρίτης έφτασε σε συμφωνία με τον Μαντί Σισοκό, σέντερ από την Τριέστε, και ο παίκτης θα παραμείνει στον σύλλογό μας μέχρι το τέλος της σεζόν, μέχρι τις 30 Ιουνίου 2026».

