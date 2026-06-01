Μάριος Οικονόμου: Κρίσιμες ώρες μετά τα πρώτα εγκεφαλικά τεστ

Ιδιαίτερα κρίσιμο θεωρείται το επόμενο διάστημα για τον Μάριο Οικονόμου, με τα νέα τεστ εγκεφαλικής λειτουργίας που αναμένεται να πραγματοποιηθούν πιθανότατα το απόγευμα της Τρίτης (02/06) να χαρακτηρίζονται καθοριστικά.

Οι θεράποντες ιατροί, αλλά και οι άνθρωποι του περιβάλλοντός του, περιμένουν να διαπιστώσουν έστω και μικρά σημάδια βελτίωσης, τα οποία θα μπορούσαν να ενισχύσουν τις ελπίδες για θετική εξέλιξη της κατάστασής του.

Το τελευταίο διάστημα βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία αφύπνισης του 34χρονου πρώην ποδοσφαιριστή, ο οποίος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων. Η διαδικασία αυτή κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να γίνει αποσωλήνωση και να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι για τη λειτουργία του εγκεφάλου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τα πρώτα αποτελέσματα των εξετάσεων δεν ήταν ενθαρρυντικά, περιορίζοντας την αισιοδοξία των γιατρών.

Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν και τις επόμενες ώρες, οι οποίες θεωρούνται καθοριστικές, καθώς αναμένεται να δώσουν πιο ξεκάθαρη εικόνα για τη λειτουργία του εγκεφάλου και την εξέλιξη της κατάστασης του ασθενούς.

Ο 34χρονος Γιαννιώτης δίνει μάχη για τη ζωή του εδώ και μία εβδομάδα, μετά το σοβαρό τροχαίο ατύχημα στο οποίο ενεπλάκη το Σάββατο 23 Μαΐου και το οποίο είχε ως αποτέλεσμα τον βαρύτατο τραυματισμό του.