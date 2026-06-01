Στο «κάδρο» του Ερυθρού Αστέρα ο Ντέγιαν Ράντονιτς για την τεχνική ηγεσία

Τον σχεδιασμό ενόψει της επόμενης σεζόν έχει βάλει μπροστά ο Ερυθρός Αστέρας με το θέμα του προπονητή να είναι αυτό που «καίει» αυτή τη στιγμή την ομάδα του Βελιγραδίου. Μετά την απόλυση του Σάσα Ομπράντοβιτς, ο Μίλαν Τόμιτς ανέλαβε τα ηνία της ομάδας ως υπηρεσιακός προπονητής.

Στο τραπέζι έχουν πέσει αρκετά ονόματα με τους ιθύνοντες της σερβικής ομάδας, σύμφωνα πάντα με τα ρεπορτάζ, να εξετάζουν αρχικά την περίπτωση του Βασίλη Σπανούλη, κάνοντας μια πρώτη προσέγγιση, όμως η εμπλοκή του Άρη στην υπόθεση ανέτρεψε τα δεδομένα.

Δυνατά παίζει και το όνομα του Ίμπον Ναβάρο, ο οποίος αναζητά τον επόμενο σταθμό της καριέρας του μετά την ολοκλήρωση της θητείας του στη Μάλαγα.

Ωστόσο, σύμφωνα με τα τελευταία δημοσιεύματα από τη Σερβία, στο προσκήνιο έχει επιστρέψει ο Ντέγιαν Ράντονιτς. Το όνομα του 56χρονου τεχνικού είναι οικείο στους οπαδούς του Αστέρα καθώς έχει καθίσει στον πάγκο των «ερυθρόλευκων» σε δύο διαφορετικές θητείες (2013-2017 και 2020-2022). Ο Μαυροβούνιος κόουτς και πρώην τεχνικός του Παναθηναϊκού είναι ελεύθερος στην αγορά, έχοντας ολοκληρώσει πρόσφατα τη συνεργασία του με τη ρωσική Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης.

Αυτή τη στιγμή, οι δύο πλευρές βρίσκονται σε ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας, χωρίς ωστόσο να υπάρχει οριστικό deal. Ο Ράντονιτς, μαζί με τον Ναβάρο, αποτελούν τις δύο βασικές υποψηφιότητες για τον πάγκο, με τα σερβικά Μέσα να εκτιμούν ότι οι τελικές εξελίξεις αναμένονται πολύ σύντομα.