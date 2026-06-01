Την Τρίτη (2/6) στα Ιωάννινα η κηδεία του Μάριου Οικονόμου

Η κηδεία του Μάριου Οικονόμου θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη (2/6) στην ιδιαίτερη πατρίδα του, τα Ιωάννινα.

Βαρύ πένθος έχει «σκεπάσει» το ελληνικό ποδόσφαιρο μετά την είδηση του θανάτου του Μάριου Οικονόμου.

Ο πρώην διεθνής άσος δεν κατάφερε να κρατηθεί στην ζωή και απεβίωσε το πρωί της Δευτέρας (1/6), μετά το σοβαρό τροχαίο που είχε στα Ιωάννινα.

Η εξόδιος ακολουθία του εκλιπόντος θα γίνει την Τρίτη (02/06) στην ιδιαίτερη πατρίδα του, τα Ιωάννινα, στις 17:00.

Συγγενείς, φίλοι και πρώην συμπαίκτες θα που το τελευταίο «αντίο» στον Μάριο Οικονόμου που έφυγε τόσο άδικα από τη ζωή.

