Την Τρίτη (2/6) στα Ιωάννινα η κηδεία του Μάριου Οικονόμου
Η κηδεία του Μάριου Οικονόμου θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη (2/6) στην ιδιαίτερη πατρίδα του, τα Ιωάννινα.
Βαρύ πένθος έχει «σκεπάσει» το ελληνικό ποδόσφαιρο μετά την είδηση του θανάτου του Μάριου Οικονόμου.
Ο πρώην διεθνής άσος δεν κατάφερε να κρατηθεί στην ζωή και απεβίωσε το πρωί της Δευτέρας (1/6), μετά το σοβαρό τροχαίο που είχε στα Ιωάννινα.
Η εξόδιος ακολουθία του εκλιπόντος θα γίνει την Τρίτη (02/06) στην ιδιαίτερη πατρίδα του, τα Ιωάννινα, στις 17:00.
Συγγενείς, φίλοι και πρώην συμπαίκτες θα που το τελευταίο «αντίο» στον Μάριο Οικονόμου που έφυγε τόσο άδικα από τη ζωή.