Με... άρωμα Super League η αποστολή του Ιράν για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026

Την αποστολή του για το Παγκόσμιο Κύπελλο στα γήπεδα των ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικού έκανε γνωστή το Ιράν,  με τις κλήσεις να έχουν ιδιαίτερο άρωμα από Super League με Ταρεμί, Χατζισαφί και Μοχαμαντί να βρίσκονται κανονικά στη διάθεση του ομοσπονδιακού προπονητή.

Την αποστολή του για το Μουντιάλ γνωστοποίησε το Ιράν, με 10 ημέρες να απομένουν για τη σέντρα στο μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό γεγονός του καλοκαιριού.

Στις επιλογές του ομοσπονδιακού προπονητή, Αμίρ Γκαλενέι βρίσκεται φυσικά ο Μεχντί Ταρέμι του Ολυμπιακού, όντας το μεγάλο αστέρι της εθνικής του, ενώ στην 26αδα βρίσκονται και οι πρώην παίκτες της ΑΕΚ, Εχσάν Χατζισαφί και Μιλάντ Μοχαμάντι.

Το Ιράν θα συμμετάσχει στον 7ο όμιλο της διοργάνωσης με αντιπάλους το Βέλγιο, την Αίγυπτο και τη Νέα Ζηλανδία.

Αναλυτικά η αποστολή του Ιράν:

Τερματοφύλακες: Αλιρεζά Μπεϊρανβάντ (Τρακτόρ), Χοσεΐν Χοσεϊνί (Σεπαχάν), Παγιάμ Νιαζμάντ (Περσέπολις).

Αμυντικοί: Ντανιάλ Εϊρί (Μαλαβάν), Εχσάν Χατζσαφί (Σεπαχάν), Σάλεχ Χαρντανί (Εστεγκλάλ), Χοσεΐν Κανανί (Περσέπολις), Σοτζά Χαλιλζαντέχ (Τρακτόρ), Μιλάντ Μοχαμαντί (Περσέπολις), Αλί Νεμάτι (Φουλάντ) και Ραμίν Ρεζαεϊάν (Φουλάντ)

Μέσοι: Ρουζμπέχ Τσεσμί (Εστεγκλάλ), Σαΐντ Εζατολαχί (Σαμπάμπ Αλ Αχλί), Μεχντί Γκαεντί, Σαμάν Γκοντός (Κάλμπα), Μοχαμάντ Γκορμπανί (Αλ Ουάχντα), Αλιρεζά Τζαχανμπάκς (Ντέντερ), Μοχαμάντ Μοχέμπι (Ροστόφ), Αμίρ Μοχαμάντ Ραζάγκ Νία (Εστεγκλάλ), Μεχντί Τοραμπί (Τρακτόρ), Άρια Γιουσεφί (Σεπαχάν).

Επιθετικοί: Αλί Αλιπούρ (Περσέπολις), Ντένις Νταργκαχί (Σταντάρ Λιέγης), Αμίρ Χοσεΐν Χοσεϊνζαντέχ (Τρακτόρ), Σαχριγιάρ Μογκανλού (Κάλμπα) και Μεχντί Ταρεμί (Ολυμπιακός).

