Φενέρμπαχτσε - Αναντολού Εφές 60-59: Με ήρωα τον Χόρτον-Τάκερ έκανε το 1-0 από το -18

Η Αναντολού Εφές κυριάρχησε για 30 λεπτά στον πρώτο ημιτελικό της τουρκικής λίγκας κόντρα στη Φενέρμπαχτσε, αλλά η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους επικράτησε με καλάθι και φάουλ του Τάιλερ Χόρτον-Τάκερ στην εκπνοή. 

Φενέρμπαχτσε - Αναντολού Εφές 60-59: Με ήρωα τον Χόρτον-Τάκερ έκανε το 1-0 από το -18
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σπουδαίο ντέρμπι ήταν το game 1 της σειράς των ημιτελικών του τουρκικού πρωταθλήματος ανάμεσα στη Φενέρμπαχτσε και την Εφές.

Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν μέχρι και με 18 πόντους στην τρίτη περίοδο, ενώ ήταν μπροστά στο σκορ με 57-59 έντεκα δευτερόλεπτα πριν τη λήξη.

Όμως με καλάθι και φάουλ του Τάλεν Χόρτον-Τάκερ, η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους επικράτησε με 60-59 κι έκανε το 1-0.

Η Φενέρμπαχτσε είδε τους Νικολό Μέλι (16 πόντοι, 4 ριμπάουντ) και Ταρίκ Μπιμπέροβιτς (16 πόντοι, 3 ριμπάουντ) να ηγούνται της αντεπίθεσης, την ώρα που ο Χόρτον-Τάκερ πρόσφερε πολύτιμες λύσεις με 14 πόντους, πέρα από το νικητήριο καλάθι και φάουλ.

Από την πλευρά της Εφές, πρωταγωνιστής ήταν ο Πι Τζέι Ντοζίερ, ο οποίος ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 17 πόντους και 5 ριμπάουντ, αλλά έκανε το φάουλ που έδωσε τη νίκη στη Φενέρ. Καλή εμφάνιση και από τον Σέιν Λάρκιν, που μέτρησε 10 πόντους και 7 ασίστ.

Το δεύτερο παιχνίδι της σειράς, είναι την Τετάρτη (03/06) ξανά στην έδρα της Φενέρμπαχτσε.

Τα δεκάλεπτα: 6-21, 21-34, 36-51, 60-59

COMMENTS
LATEST NEWS
23:19 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

UEFA: «Θρηνούμε βαθύτατα για το θάνατο του Μάριου Οικονόμου»

22:46 SUPER LEAGUE

Η ΑΕΚ έκλεισε τον Ζουμπκόφ από την Τραμπζονσπόρ - Υπογράφει για 4 χρόνια

22:32 GREEK BASKET LEAGUE

Ζήσης: «Θα είναι καλό για το μπάσκετ αν Άρης και ΠΑΟΚ κοντράρουν Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό»

22:01 ΜΠΑΣΚΕΤ

Φενέρμπαχτσε - Αναντολού Εφές 60-59: Με ήρωα τον Χόρτον-Τάκερ έκανε το 1-0 από το -18

21:30 MUNDIAL

Με... άρωμα Super League η αποστολή του Ιράν για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026

21:02 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Την Τρίτη (2/6) στα Ιωάννινα η κηδεία του Μάριου Οικονόμου

20:38 EUROLEAGUE

Στο «κάδρο» του Ερυθρού Αστέρα ο Ντέγιαν Ράντονιτς για την τεχνική ηγεσία

20:08 ΜΠΑΣΚΕΤ

Μάικ Τζέιμς: Συνεχίζει στην αποχή, εκτός κι από τον πρώτο ημιτελικό της Μονακό με τη Ναντέρ

20:01 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Χαμός στην παρέλαση της Άρσεναλ: 24 συλλήψεις, έξι μαχαιρώματα και επιθέσεις προς αστυνομικούς

19:32 SUPER LEAGUE

Επιμένουν στην Ισπανία για Κρίστενσεν και Παναθηναϊκό - «Υπέρμαχος της μεταγραφής ο Νίστρουπ»

19:29 GREEK BASKET LEAGUE

ΠΑΟΚ: Υπογράφει στον «Δικέφαλο του Βορρά» ο ΡαϊΚουάν Γκρέι – Ανανεώνει ο Περσίδης

19:12 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Βιγιαρεάλ και Έβερτον ετοιμάζουν πρόταση για Βαγιαννίδη - Τι ισχύει με τη ρήτρα του Παναθηναϊκού

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας