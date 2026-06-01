Φενέρμπαχτσε - Αναντολού Εφές 60-59: Με ήρωα τον Χόρτον-Τάκερ έκανε το 1-0 από το -18

Σπουδαίο ντέρμπι ήταν το game 1 της σειράς των ημιτελικών του τουρκικού πρωταθλήματος ανάμεσα στη Φενέρμπαχτσε και την Εφές.

Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν μέχρι και με 18 πόντους στην τρίτη περίοδο, ενώ ήταν μπροστά στο σκορ με 57-59 έντεκα δευτερόλεπτα πριν τη λήξη.

Όμως με καλάθι και φάουλ του Τάλεν Χόρτον-Τάκερ, η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους επικράτησε με 60-59 κι έκανε το 1-0.

Η Φενέρμπαχτσε είδε τους Νικολό Μέλι (16 πόντοι, 4 ριμπάουντ) και Ταρίκ Μπιμπέροβιτς (16 πόντοι, 3 ριμπάουντ) να ηγούνται της αντεπίθεσης, την ώρα που ο Χόρτον-Τάκερ πρόσφερε πολύτιμες λύσεις με 14 πόντους, πέρα από το νικητήριο καλάθι και φάουλ.

Από την πλευρά της Εφές, πρωταγωνιστής ήταν ο Πι Τζέι Ντοζίερ, ο οποίος ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 17 πόντους και 5 ριμπάουντ, αλλά έκανε το φάουλ που έδωσε τη νίκη στη Φενέρ. Καλή εμφάνιση και από τον Σέιν Λάρκιν, που μέτρησε 10 πόντους και 7 ασίστ.

Το δεύτερο παιχνίδι της σειράς, είναι την Τετάρτη (03/06) ξανά στην έδρα της Φενέρμπαχτσε.

Τα δεκάλεπτα: 6-21, 21-34, 36-51, 60-59