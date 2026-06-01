Η ΑΕΚ έκλεισε τον Ζουμπκόφ από την Τραμπζονσπόρ - Υπογράφει για 4 χρόνια

«Βόμβα» για την ΑΕΚ έριξε ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο.

Σύμφωνα με τον Ιταλό διάσημο δημοσιογράφο, εξπέρ στη μεταγραφική αγορά όλης της Ευρώπης, η Ένωση ήρθε σε συμφωνία με την Τραμπζονσπόρ για την απόκτηση του Ουκρανού εξτρέμ, Ολεξάντρ Ζουμπκόφ.

Μάλιστα, αποκάλυψε ότι την Τρίτη (2/6) ο 29χρονος θα υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις κι εν συνεχεία αν όλα πάνε καλά θα υπογράψει με την ΑΕΚ.

Οι πληροφορίες, μάλιστα, αναφέρουν πως ο Ζουμπκόφ έχει συμφωνήσει για 4ετές συμβόλαιο.

🚨🟡⚫️ AEK Athens have agreed deal to sign Oleksandr Zubkov from Trabzonspor.



Medical tomorrow for the 29 year old winger. pic.twitter.com/7G7ys8Ab3P — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 1, 2026

Ποιος είναι ο Ολεξάντρ Ζουμπκόφ

Ο Ζουμπκόφ είναι γεννημένος στις 3 Αυγούστου 1996 και είναι εν ενεργεία διεθνής με την Εθνική ομάδα της Ουκρανίας, με την οποία μετράει 45 συμμετοχές και 3 γκολ.

Αριστεροπόδαρος, αγωνίζεται στο δεξί «φτερό» της επίθεσης και είναι προϊόν των ακαδημιών της Σαχτάρ με την οποία έχει 107 αγώνες, 20 γκολ και 22 ασίστ.

Στην τουρκική Τραμπζονσπόρ ο Ζουμπκόφ μετακινήθηκε τον Φεβρουάριο του 2025 και φέτος είχε μία γεμάτη σεζόν με 37 συμμετοχές, 4 γκολ και 12 ασίστ.

Εκτός της Τουρκίας ο 29χρονος εξτρέμ έχει παίξει ποδόσφαιρο και στην Ουγγαρία. Τη σεζόν 2019-20 παραχωρήθηκε δανεικός στη Φερεντσβάρος και το καλοκαίρι του 2020 αποκτήθηκε με κανονική μεταγραφή έναντι 1,5 εκατ. ευρώ.

Έπαιξε σε 110 αγώνες, βρήκε δίχτυα 19 φορές και έδωσε 23 ασίστ. Γύρισε στη Σαχτάρ το καλοκαίρι του 2022 και πέρυσι τον χειμώνα η Τραμπζονπόρ τον έκανε δικό της με ένα ποσό της τάξης των 6 εκατ. ευρώ. Έχει αγωνιστεί επίσης στη Μαριούπολη (22 παιχνίδια, 8 γκολ, 3 ασίστ).

Στην Ουκρανία έχει πανηγυρίσει τέσσερα πρωταθλήματα (2016-17, 2017-18, 2022-23, 2023-24) και πέντε Κύπελλα (2015-16, 2016-17, 2017-18, 2023-24, 2024-25). Στην Ουγγαρία κατέκτησε με τη Φερεντσβάρος τρία πρωταθλήματα (2019-20, 2020-21, 2021-22) και ένα Κύπελλο (2021-22), ενώ το Κύπελλο κατέκτησε την περασμένη σεζόν με την Τραμπζονπόρ στην Τουρκία.