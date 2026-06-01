UEFA: «Θρηνούμε βαθύτατα για το θάνατο του Μάριου Οικονόμου»

Σε σχετική ανάρτησή της η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου αναφέρεται στη «διακεκριμένη καριέρα» του αδικοχαμένου πρώην ποδοσφαιριστή στην Ιταλία.

Συγκεκριμένα, η UEFA αναφέρει:

«Εκ μέρους της ευρωπαϊκής ποδοσφαιρικής κοινότητας, θρηνούμε βαθύτατα για τον θάνατο του άλλοτε Έλληνα διεθνούς, Μάριου Οικονόμου, σε ηλικία 33 ετών.

Ο Οικονόμου κατέγραψε έξι συμμετοχές με την Εθνική Ελλάδας και είχε μια διακεκριμένη καριέρα στην Ιταλία με συλλόγους, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται η Μπολόνια, η Κάλιαρι, η Μπάρι, η ΣΠΑΛ και η Σαμπντόρια. Επίσης, συμμετείχε τόσο στο Champions League όσο και στο Europa League.

Οι σκέψεις και τα ειλικρινή συλλυπητήριά μας πηγαίνουν στην οικογένειά του, τους φίλους, τους συμπαίκτες του και σε όλους όσοι τον γνώριζαν».

