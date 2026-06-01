· Άρης

Ζήσης: «Θα είναι καλό για το μπάσκετ αν Άρης και ΠΑΟΚ κοντράρουν Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό»

Ο Νίκος Ζήσης μίλησε για τις αλλαγές στον Άρη, αλλά και συνολικά στο μπάσκετ της Θεσσαλονίκης, αλλά και πως αυτές θα επηρεάσουν συνολικά το ελληνικό μπάσκετ.

Ζήσης: «Θα είναι καλό για το μπάσκετ αν Άρης και ΠΑΟΚ κοντράρουν Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό»
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Νίκος Ζήσης αναφέρθηκε στο step up του Άρη και του ΠΑΟΚ και τη συνολική συνθήκη που επικρατεί στο ελληνικό μπάσκετ.

Αναλυτικά όσα είπε ο GM των «κιτρινόμαυρων» στην ΕΡΤ3:

«Ζούμε μια αλλαγή στον Άρη, είναι σημαντικό για το ελληνικό μπάσκετ. Θα βλέπουμε τις ομάδες της πόλης να είναι ανταγωνιστικές. Θα είναι καλό να κοντράρουν Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Είναι μια ευνοϊκή συγκυρία.

Η Εθνική ομάδα κατέκτησε μετάλλιο μετά από 16 χρονιά. Είναι μια νέα χρυσή εποχή του ελληνικού μπάσκετ και όλοι θα πρέπει να το διαφυλάξουμε».

COMMENTS
LATEST NEWS
23:19 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

UEFA: «Θρηνούμε βαθύτατα για το θάνατο του Μάριου Οικονόμου»

22:46 SUPER LEAGUE

Η ΑΕΚ έκλεισε τον Ζουμπκόφ από την Τραμπζονσπόρ - Υπογράφει για 4 χρόνια

22:32 GREEK BASKET LEAGUE

Ζήσης: «Θα είναι καλό για το μπάσκετ αν Άρης και ΠΑΟΚ κοντράρουν Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό»

22:01 ΜΠΑΣΚΕΤ

Φενέρμπαχτσε - Αναντολού Εφές 60-59: Με ήρωα τον Χόρτον-Τάκερ έκανε το 1-0 από το -18

21:30 MUNDIAL

Με... άρωμα Super League η αποστολή του Ιράν για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026

21:02 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Την Τρίτη (2/6) στα Ιωάννινα η κηδεία του Μάριου Οικονόμου

20:38 EUROLEAGUE

Στο «κάδρο» του Ερυθρού Αστέρα ο Ντέγιαν Ράντονιτς για την τεχνική ηγεσία

20:08 ΜΠΑΣΚΕΤ

Μάικ Τζέιμς: Συνεχίζει στην αποχή, εκτός κι από τον πρώτο ημιτελικό της Μονακό με τη Ναντέρ

20:01 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Χαμός στην παρέλαση της Άρσεναλ: 24 συλλήψεις, έξι μαχαιρώματα και επιθέσεις προς αστυνομικούς

19:32 SUPER LEAGUE

Επιμένουν στην Ισπανία για Κρίστενσεν και Παναθηναϊκό - «Υπέρμαχος της μεταγραφής ο Νίστρουπ»

19:29 GREEK BASKET LEAGUE

ΠΑΟΚ: Υπογράφει στον «Δικέφαλο του Βορρά» ο ΡαϊΚουάν Γκρέι – Ανανεώνει ο Περσίδης

19:12 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Βιγιαρεάλ και Έβερτον ετοιμάζουν πρόταση για Βαγιαννίδη - Τι ισχύει με τη ρήτρα του Παναθηναϊκού

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας