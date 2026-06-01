Ζήσης: «Θα είναι καλό για το μπάσκετ αν Άρης και ΠΑΟΚ κοντράρουν Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό»
Ο Νίκος Ζήσης μίλησε για τις αλλαγές στον Άρη, αλλά και συνολικά στο μπάσκετ της Θεσσαλονίκης, αλλά και πως αυτές θα επηρεάσουν συνολικά το ελληνικό μπάσκετ.
Αναλυτικά όσα είπε ο GM των «κιτρινόμαυρων» στην ΕΡΤ3:
«Ζούμε μια αλλαγή στον Άρη, είναι σημαντικό για το ελληνικό μπάσκετ. Θα βλέπουμε τις ομάδες της πόλης να είναι ανταγωνιστικές. Θα είναι καλό να κοντράρουν Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Είναι μια ευνοϊκή συγκυρία.
Η Εθνική ομάδα κατέκτησε μετάλλιο μετά από 16 χρονιά. Είναι μια νέα χρυσή εποχή του ελληνικού μπάσκετ και όλοι θα πρέπει να το διαφυλάξουμε».