Ζήσης: «Θα είναι καλό για το μπάσκετ αν Άρης και ΠΑΟΚ κοντράρουν Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό»

Ο Νίκος Ζήσης αναφέρθηκε στο step up του Άρη και του ΠΑΟΚ και τη συνολική συνθήκη που επικρατεί στο ελληνικό μπάσκετ.

Αναλυτικά όσα είπε ο GM των «κιτρινόμαυρων» στην ΕΡΤ3:

«Ζούμε μια αλλαγή στον Άρη, είναι σημαντικό για το ελληνικό μπάσκετ. Θα βλέπουμε τις ομάδες της πόλης να είναι ανταγωνιστικές. Θα είναι καλό να κοντράρουν Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Είναι μια ευνοϊκή συγκυρία.

Η Εθνική ομάδα κατέκτησε μετάλλιο μετά από 16 χρονιά. Είναι μια νέα χρυσή εποχή του ελληνικού μπάσκετ και όλοι θα πρέπει να το διαφυλάξουμε».