Στο αυτόφωρο μπασκετμπολίστας της ΑΕΚ - Κατηγορείται για απείθεια και απειλή κατά αστυνομικών

Γνωστός καλαθοσφαιριστής της ΑΕΚ οδηγήθηκε στο αυτόφωρο, μετά από περιστατικό που σημειώθηκε αργά το βράδυ της Δευτέρας (1/6) στην οδό Δημοσθένους.

Σύμφωνα με πληροφορίες του newsbomb.gr, ο αθλητής φέρεται να αρνήθηκε αστυνομικό έλεγχο και να αντέδρασε επιθετικά απέναντι στους αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης που έφτασαν στο σημείο.

Μετά την επέμβαση των αστυνομικών, ο καλαθοσφαιριστής οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Καλλιθέας και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απείθεια, εξύβριση και απειλή.