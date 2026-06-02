Η αποστολή της Παραγουάης για το Μουντιάλ 2026

Τους 26 ποδοσφαιριστές που απαρτίζουν την αποστολή της Παραγουάης για το Μονυτιάλ στα γήπεδα των ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικού έκανε γνωστούς η Ομοσπονδία της χώρας, με τον ομοσπονδιακό προπονητή Γκουστάβο Αλφάρο, να μην αντιμετωπίζει προβλήματα ενόψει Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Στις κλήσεις ξεχωρίζουν φυσικά οι Χούλιο Ενσίσο και Μιγκέλ Αλμιρόν, ενώ και ο Ομάρ Αλντερέτε της Σάντερλαντ θα βοηθήσει στα μέγιστα στα μετόπισθεν.

H Παραγουάη εκκινεί τις υποχρεώσεις της στο μεγαλύτερο event του καλοκαιριού κόντρα στην οικοδέσποινα Αμερική, ενώ στη συνέχεια θα αντιμετωπίσει κατά σειρά την Τουρκία και την Αυστραλία.

Αναλυτικά η αποστολή:

Τερματοφύλακες: Γκατίτο Φερνάντες (Σέρο Πορτένιο), Ορλάντο Γκιλ (Σαν Λορένσο), Γκαστόν Ολβέιρα (Ολίμπια)

Αμυντικοί: Χουάν Κάσερες (Ντιναμό Μόσχας), Γκουστάβο Γκόμες (Παλμέιρας), Γκουστάβο Βελάσκες (Σέρο Πορτένιο), Φαμπιάν Μπαλμπουένα (Γκρέμιο), Χούνιορ Αλόνσο (Ατλέτικο Μινέιρο), Ομάρ Αλντερέτε (Σάντερλαντ), Χοσέ Κανάλε (Λανούς), Αλεξάντρο Μαϊδάνα (Ταγέρες)

Μέσοι: Νταμιάν Μπομπαντίγια (Σάο Πάουλο), Αντρές Κούμπας (Βανκούβερ Γουάιτκαπς), Ντιέγο Γκόμες (Μπράιτον & Χόουβ Άλμπιον), Ματίας Γκαλάρσα (Ατλάντα Γιουνάιτεντ), Αλεχάντρο “Κάκου” Ρομέρο Γκαμάρα (Αλ Αΐν), Μπράιαν Οχέδα (Ορλάντο Σίτι), Μαουρίσιο Μαγκαλιάες (Παλμέιρας)

Επιθετικοί: Άλεξ Άρσε (Ιντεπεντιέντε Ριβαδάβια), Μιγκέλ Αλμιρόν (Ατλάντα Γιουνάιτεντ), Ισίδρο Πίτα (Ρεντ Μπουλ Μπραγκαντίνο), Ραμόν Σόσα (Παλμέιρας), Γκαμπριέλ Άβαλος (Ιντεπεντιέντε), Αντόνιο Σαναμπρία (Κρεμονέζε), Χούλιο Ενσίσο (Στρασμπούρ), Γκουστάβο Καμπαγιέρο (Πόρτσμουθ)