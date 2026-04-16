Μεταγραφές, Ολυμπιακός: Η Γιουβέντους κάνει κίνηση για Μουζακίτη - Στην Ιταλία ο μάνατζέρ του

Eurokinissi Sports

Onsports Team

Το προπονητικό κέντρο της Γιουβέντους στην Κοντινάσα επισκέφθηκε ο ατζέντης του Χρήστου Μουζακίτη, σύμφωνα με ιταλικό δημοσίευμα, έχοντας μάλιστα συζήτηση με τον Τζόρτζιο Κιελίνι.

Ο Χρήστος Μουζακίτης συνεχίζει να αποτελεί ένα από τα πιο «καυτά» πρότζεκτ του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, με αρκετούς συλλόγους να τον παρακολουθούν στενά και τη Γιουβέντους να συγκαταλέγεται ανάμεσα στις ομάδες που έχουν δείξει έντονο ενδιαφέρον για τον νεαρό μέσο.

Όπως αναφέρει η «Tuttosport», ο μάνατζερ του 18χρονου ποδοσφαιριστή, Βασίλης Ρόβας, βρέθηκε στο προπονητικό κέντρο των «μπιανκονέρι» και είχε συνάντηση με τον Τζόρτζιο Κιελίνι, ο οποίος πλέον κατέχει διοικητικό ρόλο στη Γηραιά Κυρία.

Η ιταλική εφημερίδα μάλιστα σημειώνει χαρακτηριστικά πως «ο Κιελίνι διαπραγματεύεται για το ελληνικό διαμάντι», δίνοντας το στίγμα της σοβαρότητας με την οποία αντιμετωπίζεται η περίπτωσή του από πλευράς Γιουβέντους.

Ο Μουζακίτης μετρά ήδη 72 συμμετοχές με 3 γκολ και 7 ασίστ με τα ερυθρόλευκα την τελευταία διετία, με τις εμφανίσεις του σε Ελλάδα και κυρίως στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις να έχουν προσελκύσει το ενδιαφέρον αρκετών ευρωπαϊκών συλλόγων.