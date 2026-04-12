Γιουβέντους: Διακαής πόθος ο Άλισον για το τέρμα - Εναλλακτική ο Ντε Χέα

Με φόντο τη νέα σεζόν και δεδομένη την παραμονή ενός εκ των Ματία Περίν ή Μικέλε ντι Γκριγκόριο, η Γιουβέντους στρέφεται στην αγορά αναζητώντας έναν τερματοφύλακα υψηλού επιπέδου που θα κάνει τη διαφορά κάτω από τα δοκάρια.

Σύμφωνα με την «Tuttosport», το μεγάλο μεταγραφικό όνειρο των «μπιανκονέρι» ακούει στο όνομα Άλισον Μπέκερ.

Ο Βραζιλιάνος γκολκίπερ της Λίβερπουλ φέρεται να βρίσκεται σε καθεστώς αβεβαιότητας, καθώς στην αγγλική ομάδα δείχνουν να επενδύουν περισσότερο στον Γκιόργκι Μαμαρντασβίλι, γεγονός που ανοίγει παράθυρο εξελίξεων.

Την ίδια στιγμή, στο τραπέζι υπάρχει και μια πιο ρεαλιστική εναλλακτική, αυτή του Νταβίντ ντε Χέα.

Ο Ισπανός τερματοφύλακας αναμένεται να απασχολήσει έντονα την αγορά το προσεχές καλοκαίρι, καθώς όλα δείχνουν πως η συνεργασία του με τη Φιορεντίνα οδεύει προς το τέλος της.