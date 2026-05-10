Γ' Εθνική: Ανέβηκε στη Super League 2 ο Πανθρακικός - Διακοπή αγώνα στον Πύργο

Ο Πανθρακικός έγινε η πρώτη ομάδα που εξασφαλίζει και μαθηματικά την άνοδο στη Super League 2.

Η ομάδα της Κομοτηνής συνέτριψε με 5-1 τον ΠΟ Ελασσόνας και έκανε το 4/4 στον 1ο όμιλο, φτάνοντας τους 12 βαθμούς και «σφραγίζοντας» την επιστροφή της στις επαγγελματικές κατηγορίες.

Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου, ο Απόλλων Καλαμαριάς επικράτησε δύσκολα με 3-2 του Εθνικού Νέου Κεραμιδίου και διατηρήθηκε στη 2η θέση με 9 βαθμούς, έχοντας την ευκαιρία να αφήσει κι αυτός πίσω του τη Γ' Εθνική την επόμενη αγωνιστική, έστω και με μία ισοπαλία.

Στον 2ο όμιλο, η κατάσταση έγινε ακόμα πιο περίπλοκη. Ο Άρης Πετρούπολης πήρε πολύτιμη νίκη με 1-0 επί του Εθνικού και ανέβηκε στην κορυφή με 7 βαθμούς, αποκτώντας προβάδισμα στη μάχη της ανόδου.

Ωστόσο, το παιχνίδι ΠΑΣ Πύργος – Ζάκυνθος διεκόπη οριστικά στο 85ο λεπτό, μετά από ένταση που ακολούθησε την ισοφάριση των φιλοξενούμενων σε 1-1 στο 78'. Μάλιστα, ο παίκτης που φέρεται να τραυματίστηκε από ρίψη αντικειμένου μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Η τύχη του αγώνα αναμένεται να κριθεί από τα αρμόδια όργανα.

Γ Εθνική, Μπαράζ ανόδου (4η αγωνιστική)

1ος όμιλος

Πανθρακικός – ΠΟ Ελασσόνας 5-1

Απόλλων Καλαμαριάς – Εθνικός Ν. Κεραμιδίου 3-2

Βαθμολογία

Πανθρακικός 12 (11-1) Απόλλων Καλαμαριάς 9 (8-7) ΠΟ Ελασσόνας 3 (4-10) Εθνικός Νέου Κεραμιδίου 0 (5-10)

Η επόμενη αγωνιστική (5η, 13/5)

Εθνικός Ν Κεραμιδίου – Πανθρακικός

ΠΟ Ελασσόνας – Απόλλων Καλαμαριάς

2ος όμιλος

Άρης Πετρούπολης – Εθνικός 1-0

ΠΑΣ Πύργος – Ζάκυνθος ΔΙΑΚΟΠΗ

Άρης Πετρούπολης 7 (2-1) ΠΑΣ Πύργος 5 (2-1) ΑΠΣ Ζάκυνθος 4 (2-2) Εθνικός 2 (0-2)

Η επόμενη αγωνιστική (5η, 13/5)

Εθνικός – ΠΑΣ Πύργος

Ζάκυνθος – Άρης Πετρούπολης