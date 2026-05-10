Γ' Εθνική: Ανέβηκε στη Super League 2 ο Πανθρακικός - Διακοπή αγώνα στον Πύργο
Ο Πανθρακικός εξασφάλισε και μαθηματικά την άνοδο από τη Γ Εθνική στη Super League 2, με τον Απόλλωνα Καλαμαριάς να είναι έτοιμος να τον ακολουθήσει - Χάος στον 2ο όμιλο.
Ο Πανθρακικός έγινε η πρώτη ομάδα που εξασφαλίζει και μαθηματικά την άνοδο στη Super League 2.
Η ομάδα της Κομοτηνής συνέτριψε με 5-1 τον ΠΟ Ελασσόνας και έκανε το 4/4 στον 1ο όμιλο, φτάνοντας τους 12 βαθμούς και «σφραγίζοντας» την επιστροφή της στις επαγγελματικές κατηγορίες.
Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου, ο Απόλλων Καλαμαριάς επικράτησε δύσκολα με 3-2 του Εθνικού Νέου Κεραμιδίου και διατηρήθηκε στη 2η θέση με 9 βαθμούς, έχοντας την ευκαιρία να αφήσει κι αυτός πίσω του τη Γ' Εθνική την επόμενη αγωνιστική, έστω και με μία ισοπαλία.
Στον 2ο όμιλο, η κατάσταση έγινε ακόμα πιο περίπλοκη. Ο Άρης Πετρούπολης πήρε πολύτιμη νίκη με 1-0 επί του Εθνικού και ανέβηκε στην κορυφή με 7 βαθμούς, αποκτώντας προβάδισμα στη μάχη της ανόδου.
Ωστόσο, το παιχνίδι ΠΑΣ Πύργος – Ζάκυνθος διεκόπη οριστικά στο 85ο λεπτό, μετά από ένταση που ακολούθησε την ισοφάριση των φιλοξενούμενων σε 1-1 στο 78'. Μάλιστα, ο παίκτης που φέρεται να τραυματίστηκε από ρίψη αντικειμένου μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.
Η τύχη του αγώνα αναμένεται να κριθεί από τα αρμόδια όργανα.
Γ Εθνική, Μπαράζ ανόδου (4η αγωνιστική)
1ος όμιλος
Πανθρακικός – ΠΟ Ελασσόνας 5-1
Απόλλων Καλαμαριάς – Εθνικός Ν. Κεραμιδίου 3-2
Βαθμολογία
- Πανθρακικός 12 (11-1)
- Απόλλων Καλαμαριάς 9 (8-7)
- ΠΟ Ελασσόνας 3 (4-10)
- Εθνικός Νέου Κεραμιδίου 0 (5-10)
Η επόμενη αγωνιστική (5η, 13/5)
Εθνικός Ν Κεραμιδίου – Πανθρακικός
ΠΟ Ελασσόνας – Απόλλων Καλαμαριάς
2ος όμιλος
Άρης Πετρούπολης – Εθνικός 1-0
ΠΑΣ Πύργος – Ζάκυνθος ΔΙΑΚΟΠΗ
- Άρης Πετρούπολης 7 (2-1)
- ΠΑΣ Πύργος 5 (2-1)
- ΑΠΣ Ζάκυνθος 4 (2-2)
- Εθνικός 2 (0-2)
Η επόμενη αγωνιστική (5η, 13/5)
Εθνικός – ΠΑΣ Πύργος
Ζάκυνθος – Άρης Πετρούπολης