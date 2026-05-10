Γ' Εθνική: Διακοπή στο Πύργος-Ζάκυνθος - Αποχώρησε με φορείο ο Μπαστακός μετά από ρίψη αντικειμένων

Χάος στο Δημοτικό Στάδιο του Πύργου μετά το γκολ ισοφάρισης της Ζακύνθου από πέναλτι - Πήγαν στα αποδυτήρια οι διαιτητές. 

Οριστική διακοπή αγώνα αποφάσισε ο διαιτητής της αναμέτρησης για τα playoffs ανόδου στη Super League 2 ανάμεσα στον Πύργο και τη Ζάκυνθο.

Οι γηπεδούχοι, πρώτοι στον βαθμολογικό πίνακα του α' ομίλου των playoffs ανόδου από τη Γ' Εθνική, προηγήθηκαν με 1-0 όταν στο 78ο λεπτό ο Σίλβα με πέναλτι που αμφισβήτησαν οι παίκτες του Πύργου, ισοφάρισε για τους φιλοξενούμενους.

Οι παίκτες της Ζακύνθου πανηγύρισαν έξαλλα μπροστά στην εξέδρα με τους οπαδούς των γηπεδούχων και δέχθηκαν δεκάδες μπουκάλια. Ο Μπαστακός έπεσε στο έδαφος για λίγα λεπτά και αφού αρχικά σηκώθηκε, ξαναέπεσε λίγο μετά και μεταφέρθηκε με φορείο εκτός αγνιστικού χώρου.

Μετά από σύσκεψη οι διαιτητές αποχώρησαν και το ματς διεκόπη οριστικά.

