Σουηδία: Φωτιά σε εξέδρα κατά τη διάρκεια του μεγάλου ντέρμπι ΑΪΚ – Τζουργκάρντεν (video)

Αναστάτωση προκλήθηκε στο μεγάλο ντέρμπι της Στοκχόλμης, ανάμεσα στην ΑΪΚ και την Τζουργκάρντεν, μετά από φωτιά που ξέσπασε κάτω από εξέδρα της Strawberry Arena.

Παρά τη μεγάλη νίκη της Τζουργκάρντεν με 4-2 επί της συμπολίτισσάς ΑΪΚ, το ενδιαφέρον στράφηκε κυρίως στο περιστατικό που προκάλεσε αναστάτωση στις εξέδρες του γηπέδου.

Συγκεκριμένα, φωτιά ξέσπασε κάτω από εξέδρα της Strawberry Arena κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου της αναμέτρησης.

Σύμφωνα με διεθνή δημοσιεύματα, η πυρκαγιά εκτιμάται ότι προκλήθηκε από χρήση πυροτεχνημάτων. Οι υπεύθυνοι ασφαλείας αντέδρασαν άμεσα, επεμβαίνοντας με πυροσβεστήρες προκειμένου να περιορίσουν τη φωτιά και να αποτρέψουν την εξάπλωσή της.

Η κατάσταση τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί ή άλλα προβλήματα. «Η φωτιά έσβησε πολύ γρήγορα και δεν υπήρξαν τραυματισμοί», δήλωσε ο υπεύθυνος ασφαλείας της ΑΪΚ, Χένρικ Κοχ.

Τα highlights του ΑΙΚ - Τζουργκάρντεν

