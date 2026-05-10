Πόλο: Ο Παναθηναϊκός έκανε το πρώτο βήμα για την επιστροφή του στους τελικούς

Χάρη σε ένα ξέσπασμα στην τρίτη περίοδο και με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Νίκο Παπανικολάου, που πέτυχε επτά γκολ, ο Παναθηναϊκός έκανε το πρώτο από τα δύο βήματα που χρειάζεται, ώστε να προκριθεί για δεύτερη φορά στην ιστορία του στους τελικούς της Waterpolo League ανδρών.

Στην πρώτη αναμέτρηση για την ημιτελική φάση των πλέι-οφ, οι «πράσινοι» επικράτησαν στο Σεράφειο του -τυπικά φιλοξενούμενου- Απόλλωνα Σμύρνης με 18-15 και πλέον θα κυνηγήσουν το 2-0 στο επόμενο παιχνίδι των δύο ομάδων, που θα γίνει την επόμενη Κυριακή (17/5), στο ίδιο κολυμβητήριο.

Το ματς ήταν ντέρμπι στο πρώτο ημίχρονο, όπου μάλιστα η «αμφίβια ταξιαρχία» είχε ένα προβάδισμα 1-2 τερμάτων και ο Παναθηναϊκός απλά κάποιες φορές ισοφάρισε. Ο Απόλλων προηγήθηκε για τελευταία φορά 7-6 με τον Μπογκντάνοβιτς, περίπου τρία λεπτά πριν τη λήξη της δεύτερης περιόδου, αλλά από εκεί και πέρα οι «πράσινοι» πέτυχαν ένα σερί 6-0 και πήραν τον έλεγχο του αγώνα, ξεφεύγοντας 12-7 στα μέσα του τρίτου οκταλέπτου, με το πέμπτο προσωπικό γκολ του Παπανικολάου.

Οι γηπεδούχοι, που αγωνίστηκαν χωρίς τον Νίκο Κουρούβανη και με τον Μάκη Βολτυράκη στην άκρη του πάγκου (αντί του τμωρημένου Δημήτρη Μάζη), προηγήθηκαν 17-12 πεντέμισι λεπτά πριν τη λήξη, αλλά στη συνέχεια χαλάρωσαν λίγο και οι «κυανόλευκοι» μείωσαν σε 17-15, με διαδοχικά γκολ στην κόντρα από τους Μπογκντάνοβιτς και Λασκαρίδη.

Μάλιστα, σε ακόμη μία προσπάθεια για κόντρα, ο Λασκαρίδης κέρδισε πέναλτι 1΄26΄΄ πριν τη λήξη, αλλά ο Ντάουμπε έστειλε την μπάλα στο δοκάρι και στη συνέχεια ο Κοπελιάδης, με γκολ σε κενή εστία, διαμόρφωσε το τελικό σκορ.

Τα οκτάλεπτα: 5-5, 3-2, 7-5, 3-3

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚOΣ: Παπανικολάου 7, Κοπελιάδης 5, Γκιουβέτσης 2, Χαλυβόπουλος, Αλβέρτης, Παπασηφάκης, Μπανίτσεβιτς

ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ: Μπογκντάνοβιτς 6, Ντάουμπε 3, Αλαμάνος 2, Ρομπόπουλος 2, Καπότσης, Λασκαρίδης