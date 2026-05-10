Παπαδόπουλος: «Συγχαρητήρια στα παιδιά για την εμφάνιση και για τη νίκη»

Ο Λεβαδειακός πέρασε νικηφόρα από την έδρα του Βόλου, επικρατώντας με 3-0, αποτέλεσμα που τον διατήρησε στην 5η θέση της βαθμολογίας.

Μετά τη λήξη της αναμέτρησης, ο τεχνικός των Βοιωτών, Νίκος Παπαδόπουλος, στάθηκε στην εικόνα και την απόδοση της ομάδας του, ενώ αναφέρθηκε και στον έντονο πανηγυρισμό του στο γκολ που σημείωσε ο Βήχος, εξηγώντας τη σημασία που είχε η συγκεκριμένη στιγμή για τον ίδιο και την ομάδα.

Οι δηλώσεις του Νίκου Παπαδόπουλου:

«Εύχομαι στον Τσοκάνη να μην έχει κάτι σοβαρό. Μένουν ακόμη δύο παιχνίδια Νομίζω κάναμε μια καλή εμφάνιση, μια μεστή εμφάνιση με ωραία γκολ, συνδυαστικό παιχνίδι. Θέλουμε να μείνουμε μέχρι το τέλος στην 5η θέση με καλή εικόνα, καλό ποδόσφαιρο, όπως έχουμε κάνει όλη τη σεζόν. Αξίζουν συγχαρητήρια στα παιδιά για την εμφάνιση και για τη νίκη».

Για τον πανηγυρισμό του στο τρίτο γκολ από τον Βήχο:

«Έχει να κάνει με την ομαδικότητα γιατί σε αυτά τα παιχνίδια ζήτησα τρία πράγματα από τους παίκτες μου που τα θεωρούσα πολύ σημαντικά. Με την ενέργεια που πρέπει να βγάλουμε, η ομαδικότητα που μας διακρίνει όλη τη σεζόν και το συνδυαστικό παιχνίδι για να σκοράρουμε και γι’ αυτό το δεύτερο και το τρίτο γκολ μου άρεσαν πάρα πολύ που είχαμε καθαρό μυαλό, συνδυαστήκαμε και μας αρέσει να βάζουμε τέτοια γκολ κυρίως μέσα από την μικρή περιοχή».