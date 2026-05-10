Γρηγορίου: «Τα παιδιά έχουν συνηθίσει τη φιλοσοφία μας»

Ικανοποιημένος από την εικόνα του Άρη και τη νίκη με 3-1 επί του ΟΦΗ εμφανίστηκε ο Μιχάλης Γρηγορίου.

Σε δηλώσεις του στην κάμερα της Nova μετά τη λήξη της αναμέτρησης, ο Έλληνας τεχνικός στάθηκε στην προσαρμογή των παικτών του στα νέα δεδομένα, αλλά και στη σημασία της κυριαρχικής εμφάνισης του πρώτου ημιχρόνου.

«Είχαμε ένα ακόμη καλό παιχνίδι, ειδικά στο πρώτο μέρος. Νομίζω ότι τα παιδιά έχουν πλέον συνηθίσει τη φιλοσοφία που θέλουμε να έχουμε ως ομάδα, δηλαδή να είμαστε πιεστικοί στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα και παράλληλα κυριαρχικοί. Καταφέραμε να πετύχουμε τρία γκολ, κάτι που δίνει ψυχολογία στους παίκτες μας και μας βοηθά για τη συνέχεια», ανέφερε αρχικά ο προπονητής των «κιτρινόμαυρων».

«Θέλουμε να αξιολογήσουμε ακόμη καλύτερα το ρόστερ στα δύο παιχνίδια που απομένουν. Όλα τα παιδιά δουλεύουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και θεωρώ πως δεν θα υπάρξει κάποια διαφοροποίηση στην εικόνα μας μέχρι το τέλος»