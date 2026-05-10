Με κανονική ομάδα η Βαλένθια και όχι με εφήβους κόντρα στην Μπασκόνια

Την Τετάρτη στην «Roig Arena», θα διεξαχθεί το Game 5 της Βαλένθια με τον Παναθηναϊκό AKTOR. Για να κριθεί η τελευταία θέση του Final Four. Οι Ισπανοί είχαν ζητήσει αναβολή της αναμέτρησης με την Μπασκόνια για την ACB. Αυτό δεν έγινε και ήταν έντονη η φημολογία πως θα παραταχθούν με την εφηβική τους ομάδα.

Τελικά ούτε αυτό συνέβη. Ο Πέδρο Μαρτίνεθ έχει κανονικά τους παίκτες στη διάθεσή του, επιλέγοντας μάλιστα 12άδα με τον Μοντέρο να είναι διαθέσιμος. Ο μόνος που ξεκουράζεται είναι ο Μπαντιό.

Η δωδεκάδα της Βαλένθια: Τέιλορ, Ρίβερς, Πραντίγια, Ντε Λαρέα, Κι, Μοντέρο, Μουρ, Σακό, Τόμπσον, Κοστέλο, Νογκές, Σίμα.