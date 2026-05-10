· Άρης · ΟΦΗ

Κόντης: «Είμαστε λίγο χαλαροί μετά τον τελικό, είναι δική μου ευθύνη»

Όσα δήλωσε ο Χρήστος Κόντης μετά την ήττα του ΟΦΗ με 3-1 από τον Άρη στο «Κλ. Βικελίδης»

Κόντης: «Είμαστε λίγο χαλαροί μετά τον τελικό, είναι δική μου ευθύνη»
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Έντονα προβληματισμένος και ενοχλημένος από την εικόνα του ΟΦΗ εμφανίστηκε ο Χρήστος Κόντης μετά τη νέα ήττα από τον Άρη με 3-1.

Ο τεχνικός των Κρητικών, τόνισε πως η ομάδα του δείχνει να έχει «αδειάσει» πνευματικά μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου.

«Δεν έχει λειτουργήσει τίποτα μετά τον τελικό. Είναι δική μας ευθύνη και για μένα είναι πολύ σημαντικό να τερματίσουμε όσο το δυνατόν ψηλότερα γίνεται», ανέφερε αρχικά ο Έλληνας προπονητής στην κάμερα της Nova.

«Δεν έχουμε καταφέρει να κερδίσουμε μετά τον τελικό. Κάπου έχουμε χάσει τη νοοτροπία μας, είμαστε λίγο χαλαροί. Εγώ ευθύνομαι για αυτό, γιατί προφανώς δεν έχω καταφέρει να περάσω στους παίκτες μου τη σωστή νοοτροπία για τη συνέχεια. Σήμερα δεν αξίζαμε τίποτα παραπάνω από αυτό που πήραμε», πρόσθεσε.

COMMENTS
LATEST NEWS
20:34 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ο Τροσάρντ «λύτρωσε» την Άρσεναλ: Νίκη μισό πρωτάθλημα για τους κανονιέρηδες κόντρα στη Γουέστ Χαμ!

20:33 SUPER LEAGUE

ΑΕΚ - Παναθηναϊκός: Ο «κεραυνός» του Κοντούρη, δεν αιφνιδιάστηκε ο Στρακόσα

20:18 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ: Αναγκαστική αλλαγή από το πρώτο ημίχρονο για τον Μεντιλίμπαρ

20:01 SUPER LEAGUE

ΑΕΚ - Παναθηναϊκός: Απειλεί ο Κοϊτά, τον σταματάει ο Λαφόν - Βίντεο

19:57 SUPER LEAGUE

ΑΕΚ - Παναθηναϊκός: Πρώτη καλή στιγμή για τους «πράσινους» με τον Παντελίδη

19:44 SUPER LEAGUE

Παπαδόπουλος: «Συγχαρητήρια στα παιδιά για την εμφάνιση και για τη νίκη»

19:38 SUPER LEAGUE

Άρης - ΟΦΗ 3-1: Τα highlights του αγώνα

19:38 EUROLEAGUE

Με κανονική ομάδα η Βαλένθια και όχι με εφήβους κόντρα στην Μπασκόνια

19:32 SUPER LEAGUE

Κόντης: «Είμαστε λίγο χαλαροί μετά τον τελικό, είναι δική μου ευθύνη»

19:27 SUPER LEAGUE

Γρηγορίου: «Τα παιδιά έχουν συνηθίσει τη φιλοσοφία μας»

19:16 SUPER LEAGUE

Βόλος-Λεβαδειακός 0-3: Τα highlights του αγώνα

19:01 ΣΠΟΡ

Πόλο: Ο Παναθηναϊκός έκανε το πρώτο βήμα για την επιστροφή του στους τελικούς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας