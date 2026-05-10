Κόντης: «Είμαστε λίγο χαλαροί μετά τον τελικό, είναι δική μου ευθύνη»

Έντονα προβληματισμένος και ενοχλημένος από την εικόνα του ΟΦΗ εμφανίστηκε ο Χρήστος Κόντης μετά τη νέα ήττα από τον Άρη με 3-1.

Ο τεχνικός των Κρητικών, τόνισε πως η ομάδα του δείχνει να έχει «αδειάσει» πνευματικά μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου.

«Δεν έχει λειτουργήσει τίποτα μετά τον τελικό. Είναι δική μας ευθύνη και για μένα είναι πολύ σημαντικό να τερματίσουμε όσο το δυνατόν ψηλότερα γίνεται», ανέφερε αρχικά ο Έλληνας προπονητής στην κάμερα της Nova.

«Δεν έχουμε καταφέρει να κερδίσουμε μετά τον τελικό. Κάπου έχουμε χάσει τη νοοτροπία μας, είμαστε λίγο χαλαροί. Εγώ ευθύνομαι για αυτό, γιατί προφανώς δεν έχω καταφέρει να περάσω στους παίκτες μου τη σωστή νοοτροπία για τη συνέχεια. Σήμερα δεν αξίζαμε τίποτα παραπάνω από αυτό που πήραμε», πρόσθεσε.