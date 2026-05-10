Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ: Αναγκαστική αλλαγή από το πρώτο ημίχρονο για τον Μεντιλίμπαρ
Ο Ντάνιελ Ποντένσε ξεκίνησε βασικός με τον Ολυμπιακό κόντρα στον ΠΑΟΚ, αλλά αποχώρησε από το γήπεδο στο 31ο λεπτό.
Ο Ντάνιελ Ποντένσε έγινε αναγκαστική αλλαγή στο 31ο λεπτό του ντέρμπι ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ.
Λίγα λεπτά νωρίτερα, ο Μπρούνο συγκρούστηκε άθελά του με τον Πορτογάλο εξτρέμ, μετά από παρέμβαση του Ζίβκοβιτς.
Παρότι συνέχισε για λίγα λεπτά, τελικά ο Ποντένσε αποχώρησε από το παιχνίδι και αντικαταστάθηκε από τον Μαρτίνς, φεύγοντας απευθείας για τα αποδυτήρια.