Ο Τροσάρντ «λύτρωσε» την Άρσεναλ: Νίκη μισό πρωτάθλημα για τους κανονιέρηδες κόντρα στη Γουέστ Χαμ!

Αγκαλιά με το πρώτο πρωτάθλημα μετά από 22 χρόνια βρίσκεται η Άρσεναλ.

Συγκεκριμένα, οι «κανονιέρηδες» επικράτησαν της Γουέστ Χαμ με 1-0 εκτός έδρας και πλέον ξέφυγαν -με παιχνίδι περισσότερο- στους πέντε βαθμούς από την δεύτερη Μάντσεστερ Σίτι, δύο αγωνιστικές πριν το φινάλε της Premier League.

«Χρυσός» σκόρερ για την ομάδα του Μικέλ Αρτέτα ο Λεάντρο Τρόσαρντ ο οποίος σούταρε με τη μια στην κλειστή γωνία από πάσα του Όντεγκααρντ για να λυτρώσει τους «Gunners».

Η ομάδα του Ντίνου Μαυροπάνου ήταν αξιόμαχη καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα και στο 90+5 είδαν το γκολ του Κάλουμ Γουίλσον να ακυρώνεται ορθώς μέσω VAR.

