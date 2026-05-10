Ο Τροσάρντ «λύτρωσε» την Άρσεναλ: Νίκη μισό πρωτάθλημα για τους κανονιέρηδες κόντρα στη Γουέστ Χαμ!
Χάρη στο γκολ του Τροσάρντ στο 83', η Άρσεναλ «λύγισε» με 1-0 την Γουέστ Χαμ στο Ολυμπιακό Στάδιο του Λονδίνου και ξέφυγε στο +5 από την δεύτερη Μάντσεστερ Σίτι. Αγκαλιά με το πρωτάθλημα πλέον οι «κανονιέρηδες» του Μικέλ Αρτέτα.
Αγκαλιά με το πρώτο πρωτάθλημα μετά από 22 χρόνια βρίσκεται η Άρσεναλ.
Συγκεκριμένα, οι «κανονιέρηδες» επικράτησαν της Γουέστ Χαμ με 1-0 εκτός έδρας και πλέον ξέφυγαν -με παιχνίδι περισσότερο- στους πέντε βαθμούς από την δεύτερη Μάντσεστερ Σίτι, δύο αγωνιστικές πριν το φινάλε της Premier League.
«Χρυσός» σκόρερ για την ομάδα του Μικέλ Αρτέτα ο Λεάντρο Τρόσαρντ ο οποίος σούταρε με τη μια στην κλειστή γωνία από πάσα του Όντεγκααρντ για να λυτρώσει τους «Gunners».
Η ομάδα του Ντίνου Μαυροπάνου ήταν αξιόμαχη καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα και στο 90+5 είδαν το γκολ του Κάλουμ Γουίλσον να ακυρώνεται ορθώς μέσω VAR.
H ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ:
- Άρσεναλ 79
- Μάντσεστερ Σίτι 74
- Μάντσεστερ Γ. 65
- Λίβερπουλ 59
- Άστον Βίλα 59
- Μπόρνμουθ 55
- Μπράιτον 53
- Μπρέντφορντ 51
- Τσέλσι 49
- Έβερτον 49
- Φούλαμ 48
- Σάντερλαντ 48
- Νιούκαστλ 46
- Κρίσταλ Πάλας 44 -35αγ.
- Νότιγχαμ Φόρεστ 43
- Λιντς 43 -35αγ.
- Τότεναμ 37 -35αγ.
- Γουέστ Χαμ 36
- Μπέρνλι 21 --Υποβιβάστηκε--
- Γουλβς 18 --Υποβιβάστηκε--