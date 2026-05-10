Ο Τροσάρντ «λύτρωσε» την Άρσεναλ: Νίκη μισό πρωτάθλημα για τους κανονιέρηδες κόντρα στη Γουέστ Χαμ!

Χάρη στο γκολ του Τροσάρντ στο 83', η Άρσεναλ «λύγισε» με 1-0 την Γουέστ Χαμ στο Ολυμπιακό Στάδιο του Λονδίνου και ξέφυγε στο +5 από την δεύτερη Μάντσεστερ Σίτι. Αγκαλιά με το πρωτάθλημα πλέον οι «κανονιέρηδες» του Μικέλ Αρτέτα.

Αγκαλιά με το πρώτο πρωτάθλημα μετά από 22 χρόνια βρίσκεται η Άρσεναλ.

Συγκεκριμένα, οι «κανονιέρηδες» επικράτησαν της Γουέστ Χαμ με 1-0 εκτός έδρας και πλέον ξέφυγαν -με παιχνίδι περισσότερο- στους πέντε βαθμούς από την δεύτερη Μάντσεστερ Σίτι, δύο αγωνιστικές πριν το φινάλε της Premier League.

«Χρυσός» σκόρερ για την ομάδα του Μικέλ Αρτέτα ο Λεάντρο Τρόσαρντ ο οποίος σούταρε με τη μια στην κλειστή γωνία από πάσα του Όντεγκααρντ για να λυτρώσει τους «Gunners».

Η ομάδα του Ντίνου Μαυροπάνου ήταν αξιόμαχη καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα και στο 90+5 είδαν το γκολ του Κάλουμ Γουίλσον να ακυρώνεται ορθώς μέσω VAR.

H ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ:

  1. Άρσεναλ 79
  2. Μάντσεστερ Σίτι 74
  3. Μάντσεστερ Γ. 65
  4. Λίβερπουλ 59
  5. Άστον Βίλα 59
  6. Μπόρνμουθ 55
  7. Μπράιτον 53
  8. Μπρέντφορντ 51
  9. Τσέλσι 49
  10. Έβερτον 49
  11. Φούλαμ 48
  12. Σάντερλαντ 48
  13. Νιούκαστλ 46
  14. Κρίσταλ Πάλας 44 -35αγ.
  15. Νότιγχαμ Φόρεστ 43
  16. Λιντς 43 -35αγ.
  17. Τότεναμ 37 -35αγ.
  18. Γουέστ Χαμ 36
  19. Μπέρνλι 21 --Υποβιβάστηκε--
  20. Γουλβς 18 --Υποβιβάστηκε--
