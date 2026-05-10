Serie A: Σώθηκε η Φιορεντίνα, διπλό για τη Ρόμα και ελπίδα για Κρεμονέζε

Καθοριστική για τη μάχη της παραμονής αποδείχθηκε η 36η αγωνιστική της Serie A, αλλά και για τα ευρωπαϊκά εισιτήρια, με τη Φιορεντίνα να πανηγυρίζει τη σωτηρία της και τη Ρόμα να παίρνει απίθανη νίκη στις καθυστερήσεις.

Η Φιορεντίνα αναδείχθηκε ισόπαλη χωρίς σκορ (0-0) με τη Τζένοα, αποτέλεσμα που ήταν αρκετό για να της εξασφαλίσει και μαθηματικά την παραμονή της στη μεγάλη κατηγορία.

Μετά από μια σεζόν γεμάτη άγχος, οι «Βιόλα» έκαναν το απαραίτητο ντεμαράζ μέσα στο 2026, βάζοντας οριστικό τέλος στα σενάρια υποβιβασμού.

Η Ρόμα προηγήθηκε στο 22’ με τον Μάλεν, όμως η Πάρμα αντέδρασε. Ο Στρεφέτσα ισοφάρισε στο 47’ και ο Κεϊτά στο 87’ έκανε την ολική ανατροπή για τους γηπεδούχους. Οι «τζιαλορόσι» όμως δεν είχαν πει την τελευταία τους λέξη. Με γκολ του Ρανς στο 90+4’ και το δεύτερο προσωπικό τέρμα του Μάλεν στο 11ο λεπτό των καθυστερήσεων, η ομάδα του Ντανιέλε Ντε Ρόσι επικράτησε με 3-2, παραμένοντας στο κυνήγι της τετράδας.

Στη μάχη της ουράς, η Κρεμονέζε εκμεταλλεύτηκε την έδρα της και επικράτησε με το καθαρό 3-0 της αδιάφορης βαθμολογικά Πίζα. Ο Βάρντι άνοιξε το σκορ στο 31’, με τον Μπονατσόλι (51’) και τον Οκερέκε (86’) να «κλειδώνουν» το τρίποντο. Με αυτή τη νίκη, η ομάδα του Μάρκο Τζανπάολο πλησίασε στον έναν βαθμό τη Λέτσε και θα παλέψει μέχρι τέλους για την παραμονή.

H ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: