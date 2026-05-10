Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ 1-1: Δεν ήθελαν ισοπαλία κι αυτό ακριβώς κατάφεραν

Οι όποιες ελπίδες είχαν για τίτλο ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ, έκαναν… φτερά. Οι δύο ομάδες δεν ήθελαν ισοπαλία στο ντέρμπι του «Γ. Καραϊσκάκης» και τελικά αυτό ακριβώς κατάφεραν. Κανένας απ’ τους δύο δεν μπόρεσε να πάρει τη νίκη με το τελικό 1-1 να τους στέλνει οριστικά στη «μάχη» για το Champions League. Με δύο αγωνιστικές να απομένουν και την ισοβαθμία ανάμεσά τους να αφήνει ορθάνοιχτους λογαριασμούς. Οι Θεσσαλονικείς πάντως, έχουν το πλεονέκτημα στην ισοβαθμία.

Αυτό ήταν το τρίτο ματς που έδωσαν οι δύο ομάδες στο «Γ. Καραϊσκάκης» και ο «Δικέφαλος» δεν ηττήθηκε σε κανένα (1 νίκη 2 ισοπαλίες). Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν το καλύτερο αγωνιστικό πρόσωπο και σαφώς ήταν αυτοί που κυνήγησαν περισσότερο τη νίκη. Δημιουργώντας πολλές και σημαντικές ευκαιρίες, ειδικά με τον Ελ Κααμπί. Όμως ο Παβλένκα βρέθηκε σε εκπληκτική βραδιά και ειδικά στο πρώτο μέρος έμοιαζε ανίκητος.

Ο Ροντινέι άνοιξε το σκορ στο δεύτερο μέρος, αλλά ο Κωνσταντέλιας στην πρώτη φάση του ΠΑΟΚ στο δεύτερο 45λεπτο, έφερε το σκορ στην ισορροπία και αυτό δεν άλλαξε μέχρι το τέλος του ματς.

Έτσι, ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ είναι πλέον στους 62 βαθμούς, με τους Θεσσαλονικείς δεύτερους και τους Πειραιώτες τρίτους. Και φυσικά δύο ματς να απομένουν για την πολυπόθητη «μάχη» του Champions League.

Το φιλμ του αγώνα

6’ Ο Ποντένσε βρήκε τον Τσικίνιο εντός περιοχής σε πλάγια θέση, αυτός γύρισε και σούταρε άουτ.

21’ Από τα αριστερά ο Ποντένσε γύρισε συρτά στο ύψος του πέναλτι, ο Ελ Κααμπί στόπαρε, κλείστηκε και το σουτ που δοκίμασε κόντραρε στον Μπάμπα και απομακρύνθηκε.

23’ Μεγάλες φάσεις για τον Ολυμπιακό. Από βαθιά μπαλιά ο Ελ Κααμπί βγήκε τετ α τετ, προσπάθησε να «σκάψει» τον Παβλένκα, με τον Τσέχο να απομακρύνει. Στη συνέχεια της φάσης οι παίκτες του Ολυμπιακού έκλεψαν ψηλά, ο Ποντένσε σούταρε εντός περιοχής με τον Παβλένκα να διώχνει, ο Τσικίνιο από το ύψος του πέναλτι δοκίμασε κι αυτός, με τον τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ να αποκρούει ξανά.

28’ Ο Μιχαηλίδης έκανε τη βαθιά μπαλιά, ο Κένι στην πλάτη της άμυνας του Ολυμπιακού μπήκε στην περιοχή από δεξιά, έφερε την μπάλα στο αριστερό, αλλά σούταρε άτσαλα και άστοχα χάνοντας την ευκαιρία.

49’ Ο Παβλένκα δεν έδιωξε καλά με τα πόδια, ο Ροντινέι με το κεφάλι βρήκε τον Ελ Κααμπί στην περιοχή, αυτός πλάσαρε, με τον Κεντζιόρα να διώχνει τελευταία στιγμή πριν η μπάλα καταλήξει στα δίχτυα.

57’ O Κοστίνια βρήκε τον Ελ Κααμπί, ο Μαροκινός άνοιξε αριστερά στον Ζέλσον, αυτός είδε το πρώτο του σουτ να κοντράρει, ενώ το δεύτερο που επιχείρησε από πλεονεκτική θέση, έφυγε άουτ.

59’ Ο Τσικίνιο σε πλάγια θέση εντός περιοχής έκανε το σουτ, ο Παβλένκα έδιωξε με τα πόδια.

61’ Γκολ 1-0: Ο Έσε από τον άξονα εκτός περιοχής έκανε την σέντρα, ο Ροντινέι στην πλάτη της άμυνας του ΠΑΟΚ απ’ το ύψος της μικρής περιοχής με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα!

64’ Λάθος του Κεντζιόρα ο Ελ Κααμπί έγινε κάτοχος και μπήκε στην περιοχή, αλλά ο Παβλένκα τον πρόλαβε στην έξοδο και τον σταμάτησε.

69’ Γκολ 1-1: Ο Τάισον από αριστερά φάνηκε να χάνει την μπάλα, έβαλε την κόντρα στον Κοστίνια, ο Μπάμπα έγινε κάτοχος και έκανε τη σέντρα με τη μία, με τον Κωνσταντέλια να πετάγεται με τακουνάκι και να σκοράρει από κοντά!

76’ Από κόρνερ του Ροντινέι, ο Πιρόλα πήρε την κεφαλιά με την μπάλα να φεύγει άουτ.

79’ Σέντρα του Ροντινέι από δεξιά, ο Ζέλσον στο πρώτο δοκάρι έκανε την προβολή, με την μπάλα να πηγαίνει στο δεύτερο δοκάρι και να καταλήγει άουτ.

86’ Σουτ του Οζντόεφ απ’ τον άξονα έξω απ’ την περιοχή, η μπάλα βρήκε στον Ρέτσο και ο διαιτητής έδειξε πέναλτι για χέρι. Το VAR τον ειδοποίησε να κάνει έλεγχο, με τον ρέφερι να αλλάζει απόφαση καθώς ο στόπερ του Ολυμπιακού δεν είχε το χέρι απλωμένο.

90+3’ Ο Ταρέμι σκόραρε αλλά ήταν σε θέση οφσάιντ και το τέρμα ακυρώθηκε.

Διαιτητής: Χοσέ Μαρία Σάντσεθ Μαρτίνεθ (Ισπανία)

Κίτρινες: Πιρόλα - Μπάμπα, Μεϊτέ, Ζαφείρης, Γερεμέγεφ, Μπιάνκο, Ζίβκοβιτς

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Κοστίνια (78' Μπιανκόν), Ρέτσος, Πιρόλα, Μπρούνο, Γκαρθία, Έσε, Ροντινέι, Ποντένσε (31' Μάρτινς), Τσικίνιο (78' Μουζακίτης), Ελ Κααμπί (67' Ταρέμι)

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Παβλένκα, Κένι, Κετζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Ζαφείρης (83' Μπιάνκο), Μεϊτέ (63' Οζντόεφ), Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας, Ιβάνουσετς (63' Τάισον), Γερεμέγεφ