Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ: Η «ερυθρόλευκη» ενδεκάδα για το κρίσιμο ματς

Κομβικής σημασίας ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, δίνει ο Ολυμπιακός στο Φάληρο. Οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν τη νίκη για να μείνουν ζωντανοί στο κυνήγι του τίτλου, αλλά και για να αποκτήσουν προβάδισμα για τη δεύτερη θέση.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ παρατάσσει την ομάδα του με τον Τζολάκη κάτω απ’ τα δοκάρια. Στην άμυνα Κοστίνια και Μπρούνο στα άκρα, με τους Ρέτσο και Πιρόλα στόπερ. Έσε και Γκαρσία στον άξονα της μεσαίας γραμμής.

Ο Ροντινέι κρατεί τη θέση του εξτρέμ, με τον Ποντένσε να παίζει στα «φτερά» κι αυτός. Σε ελεύθερο ρόλο ο Τσικίνιο, πίσω από τον Ελ Κααμπί.