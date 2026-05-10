· ΑΕΚ · Παναθηναϊκός

ΑΕΚ – Παναθηναϊκός: Με Γιόβιτς η «κιτρινόμαυρη» ενδεκάδα – Οι επιλογές του Νίκολιτς

Δείτε τις επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς για την «κιτρινόμαυρη» ενδεκάδα, ενόψει του ΑΕΚ – Παναθηναϊκός, για την 4η αγωνιστική των playoffs της Super League.

Βαγγέλης Πάτας

ΑΕΚ – Παναθηναϊκός: Με Γιόβιτς η «κιτρινόμαυρη» ενδεκάδα – Οι επιλογές του Νίκολιτς
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η ΑΕΚ χρειάζεται τέσσερις βαθμούς τις τελευταίες τρεις αγωνιστικές για να στεφθεί Πρωταθλήτρια Ελλάδας.

Η νίκη στο αθηναϊκό ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό είναι το μόνο που υπάρχει στο μυαλό των «κιτρινόμαυρων», με τον Μάρκο Νίκολιτς να υπογραμμίζει, στις δηλώσεις του πριν το αθηναϊκό ντέρμπι, ότι η ομάδα του θα πρέπει να παίξει γεμάτη αυτοπεποίθηση.

Ο Σέρβος τεχνικός επανάφερε τον Λούκα Γιόβιτς στη ενδεκάδα της «Ένωσης», με τον συμπατριώτη του να παίρνει τη θέση του Ζίνι ως παρτενέρ του Βάργκα στην επίθεση. Στις αρχικές επιλογές βρίσκεται κι ο Ρομπέρτο Περέιρα, ενώ προτιμήθηκε τελικά ο Πήλιος αντί του Πενράις.

Η ενδεκάδα της ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Ρέλβας, Μουκουντί, Πήλιος, Μαρίν, Πινέδα, Κοϊτά, Περέιρα, Βάργκα, Γιόβιτς, ενώ στον πάγκο είναι οι: Αγγελόπουλος, Μπρινιόλι, Γκεοργκίεβ, Βίντα, Πενράις, Γκρούγιτς, Ζοάο Μάριο, Μάνταλος, Λιούμπιτσιτς, Κουτέσα, Ελίασον, Ζίνι.

aek-endekada-me-pao.jpg

Η ενδεκάδα της ΑΕΚ για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό

AEK FC

READ MORE

COMMENTS
LATEST NEWS
20:34 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ο Τροσάρντ «λύτρωσε» την Άρσεναλ: Νίκη μισό πρωτάθλημα για τους κανονιέρηδες κόντρα στη Γουέστ Χαμ!

20:33 SUPER LEAGUE

ΑΕΚ - Παναθηναϊκός: Ο «κεραυνός» του Κοντούρη, δεν αιφνιδιάστηκε ο Στρακόσα

20:18 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ: Αναγκαστική αλλαγή από το πρώτο ημίχρονο για τον Μεντιλίμπαρ

20:01 SUPER LEAGUE

ΑΕΚ - Παναθηναϊκός: Απειλεί ο Κοϊτά, τον σταματάει ο Λαφόν - Βίντεο

19:57 SUPER LEAGUE

ΑΕΚ - Παναθηναϊκός: Πρώτη καλή στιγμή για τους «πράσινους» με τον Παντελίδη

19:44 SUPER LEAGUE

Παπαδόπουλος: «Συγχαρητήρια στα παιδιά για την εμφάνιση και για τη νίκη»

19:38 SUPER LEAGUE

Άρης - ΟΦΗ 3-1: Τα highlights του αγώνα

19:38 EUROLEAGUE

Με κανονική ομάδα η Βαλένθια και όχι με εφήβους κόντρα στην Μπασκόνια

19:32 SUPER LEAGUE

Κόντης: «Είμαστε λίγο χαλαροί μετά τον τελικό, είναι δική μου ευθύνη»

19:27 SUPER LEAGUE

Γρηγορίου: «Τα παιδιά έχουν συνηθίσει τη φιλοσοφία μας»

19:16 SUPER LEAGUE

Βόλος-Λεβαδειακός 0-3: Τα highlights του αγώνα

19:01 ΣΠΟΡ

Πόλο: Ο Παναθηναϊκός έκανε το πρώτο βήμα για την επιστροφή του στους τελικούς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας