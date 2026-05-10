Ο Παναθηναϊκός περνάει στην αντεπίθεση -Βίντεο με τα… διαιτητικά όργια της σειράς με τη Βαλένθια

Τη στιγμή που ο Εργκίν Αταμάν και οι παίκτες του προσπαθούν να ανασυνταχθούν και να βρουν τον τρόπο να μείνουν όρθιοι και να επιστρέψουν από τη Βαλένθια με την πρόκριση για το Final-4 του Telekom Center Athens, η διοίκηση της ομάδας περνάει την αντεπίθεση και με μία κίνηση της εκθέτει τη Euroleague και τα διαιτητικά της όργανα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ ο Παναθηναϊκός έχει αποστείλει στη διοίκηση της διοργανώτριας Αρχής αναλυτικό βίντεο με όλα τα διαιτητικά όργια των Ράντοβιτς, Ντιφαλά και Πέτεκ, οι οποίοι με τις σκανδαλώδεις αποφάσεις τους έκριναν την τελική έκβαση της αναμέτρησης, στερώντας από τον Παναθηναϊκό το δικαίωμα να πάρει την πρόκριση στο Final-4, δίνοντας και πάλι το πλεονέκτημα της έδρας στη Βαλένθια.

Στο βίντεο αυτό, παράλληλα, υπάρχει και εκτενής αναφορά με εικόνα, ονόματα και… διευθύνσεις για την εξοργιστική αντιμετώπιση την οποία τυγχάνει ο Κέντρικ Ναν από τους διαιτητές. Ο κορυφαίος παίκτης της Ευρώπης, η… ζωντανή διαφήμιση της διοργάνωσης εκτός Ευρώπης, αντιμετωπίζεται ως ο τελευταίος τροχός της αμάξης, από διαιτητές όπως ο Ράντοβιτς, ο Γιαβόρ, ο Ντιφαλά, ο Νέντοβιτς, αλλά και τα υπόλοιπα διαιτητικά όργανα της Euroleague.

Είναι χαρακτηριστικό πως ο κορυφαίος σκόρερ των ευρωπαϊκών γηπέδων πρέπει να… ματώσει για να πάρει φάουλ και να πάει στη γραμμή των βολών, ενώ την ΄ίδια στιγμή σε κάθε ματς φλερτάρει με την… αποβολή.

Ο Κέντρικ Ναν στο δεύτερο, τρίτο και τέταρτο παιχνίδι της σειράς μετράει κάτι λιγότερο από 30 λεπτά συμμετοχής μέσο όρο και έχει 19 πόντους με σχεδόν 11 προσπάθειες σε κάθε παιχνίδι. Όλα καλά μέχρι εδώ. Το εξοργιστικό είναι ότι με αυτούς τους αριθμούς, ο Κέντρικ Ναν ένας παίκτης ο οποίος δέχεται συνεχώς το πιεστικό και σκληρό μαρκάρισμα των αντιπάλων του (με τη Βαλένθια να αμύνεται πάνω του με δύο και τρεις παίκτες) έχει κερδίσει μόλις 2 φάουλ. Ναι, καλά διαβάσατε. Δύο φάουλ και έχει εκτελέσει μόλις μία βολή. Δηλαδή, 0.3 βολές σε κάθε παιχνίδι. Και σε περίπτωση που δεν το θυμάστε και δεν το θυμάστε σίγουρα, την τελευταία φορά που ο Ναν εκτέλεσε βολή ήταν λίγο μετά την έναρξη του δεύτερου αγώνα στη Βαλένθια.