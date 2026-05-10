Χάνσι Φλικ: Έχασε τον πατέρα του λίγες ώρες πριν το «Ελ Κλάσικο»

Δύσκολες ώρες για τον Χάνσι Φλικ, με τον πατέρα του Γερμανού προπονητή να φεύγει από τη ζωή, λίγες ώρες πριν το μεγάλο «Κλάσικο» κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης

Δύσκολες ώρες περνάει ο προπονητής της Μπαρτσελόνα, Χάνσι Φλικ, με τον πατέρα του Γερμανού τεχνικού να φεύγει από τη ζωή, λίγες ώρες πριν τη σέντρα στο μεγάλο «Ελ Κλάσικο» κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Φλικ ενημέρωσε τη διοίκηση και τους παίκτες για την απώλειά του και παρά τα τραγικά νέα αναμένεται να βρεθεί κανονικά στον πάγκο της ομάδας για τον αγώνα απέναντι στη Ρεάλ.

Θυμίζουμε πως με νίκη στο σημερινό παιχνίδι, η Μπαρτσελόνα στέφεται και μαθηματικά πρωταθλήτρια Ισπανίας.

