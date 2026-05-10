Ελλάς Βερόνα - Κόμο 0-1: Δουβίκας λαμπρός, την οδηγεί στην Ευρώπη

Με γκολ του Τάσου Δουβίκα, η Κόμο πέρασε νικηφόρα από την έδρα της Ελλάς Βερόνα (0-1) και ελπίζει στην έξοδό της στην Ευρώπη.

Η εκπληκτική πορεία της Κόμο στη φετινή Serie A συνεχίζεται, με την ομάδα του Σεσκ Φάμπρεγας να περνά νικηφόρα από το «Μπεντεγκόντι» επικρατώντας με 1-0 της Βερόνα.

Σκόρερ για την Κόμο ήταν ο Τάσος Δουβίκας ο οποίος πανηγύρισε το 13ο τέρμα του στη φετινή Serie A.

Αν και στο πρώτο ημίχρονο η απόδοση της Κόμο κυμάνθηκε κάτω από τα συνηθισμένα επίπεδα, στην επανάληψη οι παίκτες του Φάμπρεγας ανέβασαν κατακόρυφα την απόδοσή τους.

Η πίεση τελικώς απέδωσε καρπούς στο 71ο λεπτό, με τον Τάσο Δουβίκα να σκοράρει και να αναδεικνύεται MVP της αναμέτρησης.

Μετά από μια βαθιά μπαλιά του Κεμπφ, ο Έλληνας διεθνής επιθετικός κέρδισε τη μονομαχία και έκλεψε την μπάλα από τον Έντμουντσον. Αφού πάτησε περιοχή, εκτέλεσε τον Μοντιπό με ένα δυνατό δεξί σουτ στην αριστερή γωνία, γράφοντας το 0-1.

Στο υπόλοιπο του αγώνα, η Κόμο διαχειρίστηκε με άνεση το προβάδισμά της και κράτησε τη νίκη που την ανέβασε μόνη στην 5η θέση της βαθμολογίας.

Πλέον η πίεση περνάει στην πλευρά της Μίλαν, η οποία αντιμετωπίζει το βράδυ της Κυριακής την Αταλάντα στο Σαν Σίρο, σε μια μάχη που ίσως κρίνει πολλά για την πρώτη τετράδα.

