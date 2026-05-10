Παναθηναϊκός: Πρωταθλήτρια η αήττητη Κ17 των «πράσινων»!

Σπουδαία επιτυχία για τα τμήματα υποδομής του «τριφυλλιού» με την Κ17 να στέφεται πρωταθλήτρια μετά την ισοπαλία στην έδρα της ΑΕΛ. 

Το πρωτάθλημα για τη σεζόν 2025-26 πανηγυρίζει η Κ17 του Παναθηναϊκού. Οι «πράσινοι» κατέκτησαν τον τίτλο μετά το 1-1 στην έδρα της ΑΕΛ, παραμένοντας αήττητοι στη Super League U17!

Μια ομάδα με πλούσιο ταλέντο, που ξεχώρισε όχι μόνο για τα αποτελέσματά της, αλλά και για το ποδόσφαιρο που παρουσίασε σε όλη τη διάρκεια της σεζόν. Άλλωστε στον Παναθηναϊκό η έμφαση δίνεται κυρίως στην ανάπτυξη, την εξέλιξη και την προοπτική των παιδιών, ώστε μέσα από σωστή καθοδήγηση και καθημερινή δουλειά να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους.

Στη Λάρισα οι «πράσινοι» βρέθηκαν πίσω στο σκορ, με τον Νεμπή να ισοφαρίζει στο 83’ και να δίνει τον τίτλο στην ομάδα του.

Το φινάλε της αναμέτρησης βρήκε το «τριφύλλι» να πανηγυρίζει και μαθηματικά την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ: Γείτονας, Καλμπουρτζής (70΄ Κάρο), Τσίγκας (63’ Φώτης) , Λάβδας, Κουμουκέλης, Μπινιάρης, Πετούσης, Καραγκούνης (90′ Βασιλόπουλος), Βανδήρας (70΄ Κρητικός), Νταμπίζας (70΄ Σέμος), Νεμπής

