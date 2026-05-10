Ρεάλ Μαδρίτης: Σαν σήμερα κατέκτησε το πρώτο της ευρωπαϊκό στο μπάσκετ
Μέσω ανάρτησης στο «X», η Ρεάλ Μαδρίτης ανέβασε φωτογραφία με την ομάδα που κατέκτησε, σαν σήμερα (10/5) το 1964 το πρώτο ευρωπαϊκό τρόπαιο στην ιστορία.
62 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη μέρα που η Ρεάλ Μαδρίτης κατέκτησε το πρώτο της ευρωπαϊκό τρόπαιο στην ιστορία, νικώντας στον τελικό τη Σπαρτάκ Μπρνό με 84-64.
Μέσω ανάρτησης στα social media, η Ρεάλ ανέβασε μια φωτογραφία με το τρόπαιο και την τότε ομάδα.
16:44 SUPER LEAGUE