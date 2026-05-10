Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ: Οι σκέψεις Μεντιλίμπαρ και Λουτσέσκου για το ντέρμπι - Η ώρα και το κανάλι

Τα… ρέστα τους στο φετινό πρωτάθλημα της Super League παίζουν οι δύο ομάδες στο ντέρμπι της 4ης αγωνιστικής. Το Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ μπορεί να κρίνει, σε μεγάλο βαθμό τις πιθανότητες των δύο «μονομάχων» για τον τίτλο, ενώ είναι σημαντικό και για τη δεύτερη θέση και τα προκριματικά του Champions League.

Αμφότερες οι ομάδες βρίσκονται στο -6 από την ΑΕΚ, κάτι που σημαίνει πως δεν είναι στο… χέρι τους, όμως, εμφανίζονται έτοιμοι να διεκδικήσουν τις πιθανότητές τους.

Νέα πρόσωπα από Μεντιλίμπαρ

Σε αλλαγές προσώπων, αλλά όχι σχήματος, προσανατολίζεται ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Ο Βάσκος τεχνικός αναμένεται να έχει στον «άσο» τον Τζολάκη, με τον Ροντινέι στα δεξιά και τον Μπρούνο στα αριστερά. Οι Ρέτσος και Πιρόλα θα είναι στο κέντρο της άμυνας.

Στη μεσαία γραμμή, οι Έσε και Μουζακίτης θα είναι οι «κόφτες», με τον Μαρτίνς στο ένα άκρο της επίθεσης, τον Τσικίνιο στον άξονα και οι Ποντένσε και Αντρέ Λουίζ διεκδικούν τη θέση στο άλλο άκρο. Στην επίθεση θα βρίσκεται ο Ελ Κααμπί.

Με «συνταγή» Τούμπας

Με τα έως τώρα δεδομένα, ο Ραζβάν Λουτσέσκου προσανατολίζεται στο να διατηρήσει την ίδια ενδεκάδα που χρησιμοποίησε και στην αναμέτρηση της Τούμπας. Ο Παβλένκα αναμένεται να παραμείνει κάτω από τα δοκάρια μετά την πολύ καλή του παρουσία απέναντι στον Ολυμπιακό, ενώ αμετάβλητη προβλέπεται και η αμυντική γραμμή με τους Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδη και Μπάμπα.

Στη μεσαία γραμμή ο Μεϊτέ θα αγωνιστεί δίπλα στον Ζαφείρη, με τον ΠΑΟΚ να στηρίζεται ξανά στη δύναμη και την ισορροπία στον άξονα. Στην επιθετική ανάπτυξη, πίσω από τον Γερεμέγεφ, θα κινούνται οι Τάισον, Κωνσταντέλιας και Ζίβκοβιτς, με τον Λουτσέσκου να δείχνει εμπιστοσύνη στην ίδια τετράδα που είχε θετική παρουσία απέναντι στους «ερυθρόλευκους» την προηγούμενη αγωνιστική.

Η ώρα και το κανάλι του ντέρμπι

Το ντέρμπι Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ έχει οριστεί να ξεκινήσει το απόγευμα της Κυριακής (10/05) στις 19:30. Ο αγώνας θα καλυφθεί από το Cosmote Sport 3HD και μπορείτε να παρακολουθήσετε την εξέλιξή του από το LIVESCORE του Onsports.